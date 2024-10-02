02 октября 2024

Израиль нанес новый точечный удар по Бейруту

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Израиль атакует Бейрут в Ливане Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Накануне армия Израиля ударила жилому дому в южном пригороде Бейрута. В итоге авиаудара дом обрушился. Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях.

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Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении. Накануне армия Израиля ударила жилому дому в южном пригороде Бейрута. В итоге авиаудара дом обрушился. Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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