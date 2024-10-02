Израиль нанес новый точечный удар по Бейруту

03 октября 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Израиль атакует Бейрут в Ливане Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении. Накануне армия Израиля ударила жилому дому в южном пригороде Бейрута. В итоге авиаудара дом обрушился. Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении. Накануне армия Израиля ударила жилому дому в южном пригороде Бейрута. В итоге авиаудара дом обрушился. Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях.