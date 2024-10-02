Израиль нанес новый точечный удар по Бейруту

Израиль атакует Бейрут в Ливане
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», —
Накануне армия Израиля ударила жилому дому в южном пригороде Бейрута. В итоге авиаудара дом обрушился. Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях.
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