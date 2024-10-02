02 октября 2024

После покушения на бабушку-волонтера в Свердловской области возбуждено дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Расследуется уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ
Расследуется уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ Фото:

Свердловский СК возбудил уголовное дело после покушения на 78-летнюю пенсионерку-волонтера фонда «Золотые руки ангела» из Нижнего Тагила, которая собирает гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В Нижнем Тагиле неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера... Органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в telegram-канале ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Также он требует доклад об установленных обстоятельствах происшествия.

На улице Красноармейской, 57 в Нижнем Тагиле, 1 октября неизвестные в масках подожгли дверь пенсионерки. В ходе пожара пострадало имущество женщины. Саму хозяйку квартиры пожарные вытащили через окно, ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

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Свердловский СК возбудил уголовное дело после покушения на 78-летнюю пенсионерку-волонтера фонда «Золотые руки ангела» из Нижнего Тагила, которая собирает гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В Нижнем Тагиле неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера... Органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в telegram-канале ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Также он требует доклад об установленных обстоятельствах происшествия. На улице Красноармейской, 57 в Нижнем Тагиле, 1 октября неизвестные в масках подожгли дверь пенсионерки. В ходе пожара пострадало имущество женщины. Саму хозяйку квартиры пожарные вытащили через окно, ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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