После покушения на бабушку-волонтера в Свердловской области возбуждено дело

Свердловский СК возбудил уголовное дело после покушения на 78-летнюю пенсионерку-волонтера фонда «Золотые руки ангела» из Нижнего Тагила, которая собирает гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В Нижнем Тагиле неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера... Органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в telegram-канале ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Также он требует доклад об установленных обстоятельствах происшествия.
На улице Красноармейской, 57 в Нижнем Тагиле, 1 октября неизвестные в масках подожгли дверь пенсионерки. В ходе пожара пострадало имущество женщины. Саму хозяйку квартиры пожарные вытащили через окно, ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!