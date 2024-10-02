Полиция Нижнего Тагила проверит факт возможного поджога квартиры волонтера СВО

В Нижнем Тагиле в пожаре пострадала пенсионер-волонтер СВО
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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, дым, многоэтажка, пожар, возгарание
Пожар на улице Красноармейской, 57 произошел в ночь на 1 октября (архивное фото) Фото:

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по поводу пожара на улице Красноармейской, 57, в котором пострадала 78-летняя пенсионерка — волонтер фонда «Золотые руки ангела» (шьют маскировочные сети для СВО, собирают гуманитарную помощь). По одной из версий, дверь женщины могли поджечь неизвестные молодые люди в масках. Произошло ЧП в ночь на 1 октября.

«В отделе полиции 16 МВД России „Нижнетагильское“ инициативно зарегистрировали информацию и уже организовали проверку. В настоящее время устанавливается причина возгорания, изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным паблика «ВКонтакте»«Инцидент Нижний Тагил», в распоряжении которого оказалась запись с камер видеонаблюдения, рано утром два молодых человека в масках зашли в подъезд жилого дома, после чего произошла вспышка. Неизвестные тут же скрылись. В ходе пожара пострадало имущество женщины. Саму хозяйку квартиры сотрудники экстренной службы эвакуировали через окно. После чего женщину госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогом первой степени.

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Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по поводу пожара на улице Красноармейской, 57, в котором пострадала 78-летняя пенсионерка — волонтер фонда «Золотые руки ангела» (шьют маскировочные сети для СВО, собирают гуманитарную помощь). По одной из версий, дверь женщины могли поджечь неизвестные молодые люди в масках. Произошло ЧП в ночь на 1 октября. «В отделе полиции 16 МВД России „Нижнетагильское“ инициативно зарегистрировали информацию и уже организовали проверку. В настоящее время устанавливается причина возгорания, изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства. Согласно данным паблика «ВКонтакте»«Инцидент Нижний Тагил», в распоряжении которого оказалась запись с камер видеонаблюдения, рано утром два молодых человека в масках зашли в подъезд жилого дома, после чего произошла вспышка. Неизвестные тут же скрылись. В ходе пожара пострадало имущество женщины. Саму хозяйку квартиры сотрудники экстренной службы эвакуировали через окно. После чего женщину госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогом первой степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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