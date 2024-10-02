Замглавврача больницы в Петербурге арестовали за многомиллионное мошенничество

В Санкт-Петербурге суд арестовал замглавврача городской больницы № 20 из-за многомиллионного мошенничества в медучреждении. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд арестовал заместителя главного врача горбольницы №20 в Санкт-Петербурге Наталию Чоху по делу о многомиллионном мошенничестве. Подсудимую отправили под арест до 30 ноября», — передает телеканал REN TV со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, замглавврача вместе с подельниками фиктивно оформляла на работу сотрудников в больницу. Бюджетные средства подозреваемые, предположительно присваивали себе, отмечает канал. Чоха купила себе квартиру за 50 миллионов рублей, всего же фигуранты похитили около 344 млн рублей бюджетных средств, передает корреспондент телеканала из зала суда.
Ранее бывший сотрудник частного медцентра в Челябинске, где обманывали людей ради денег, рассказал о схеме работы мошенников. Сначала сотрудники кол-центра по методичке обзванивали людей по базе телефонов — убеждали их пройти бесплатное обследование по несуществующей федеральной программе. Затем людей вынуждали обманом брать кредиты на платное лечение, передает RT.
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