02 октября 2024

В элитном поселке под Челябинском продают SPA-отель за 18 миллионов рублей. Скрин

В поселке Терема продают банный комплекс за 18 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
Банный комплекс выставили на продажу в Кременкульском сельском поселении Фото:

В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками.

Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет.

Комплекс располагается неподалеку от озера Большой Кременкуль
Комплекс располагается неподалеку от озера Большой Кременкуль

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В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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