В элитном поселке под Челябинском продают SPA-отель за 18 миллионов рублей. Скрин

В поселке Терема продают банный комплекс за 18 миллионов рублей

03 октября 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Банный комплекс выставили на продажу в Кременкульском сельском поселении Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет. Комплекс располагается неподалеку от озера Большой Кременкуль Скрин сайта Авито. https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/gostinitsa_390_m_4351553328 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет.