В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками.
Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет.
Комплекс располагается неподалеку от озера Большой Кременкуль
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В поселке Терема Сосновского района Челябинской области выставили на продажу банный комплекс со SPA-процедурами. Цена действующего бизнеса, которую заявил продавец, составляет 18 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Банный комплекс в стиле дачного отдыха. SPA-кабинет, гостиничные номера, сауны с зонами отдыха, беседки с мангальными участками на первой линии главной дороги поселка Терема», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что доходность объекта с земельным участком, баней и домом может составлять до 1,2 млн рублей ежемесячно. Комплекс продается с клиентской базой и укомплектован сотрудниками. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Терема продают ТРК за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, по словам продавца, должно окупиться за 16 лет.