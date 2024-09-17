Двухэтажное торговое здание продают в поселке Терема Соснового района (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В поселке Терема Сосновского района Челябинской области продается торговый комплекс за 128 миллионов рублей. Двухэтажное здание с якорным арендатором, как отметил продавец, должно окупиться за 16 лет. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Двухэтажноe отдeльно cтоящее здaние на центpaльнoй плoщaди ЖК „Голос L-Тown“. На первом этаже paзмeщен ceтевой pитейл, на втором планиpуется cпортивный клуб», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».

Общaя площадь здaния — 641 квадpaтный метр. Продавец также уточнил, что, арендная плата в месяц с учетом полной заполненности арендаторами будет составлять 641 тысячу рублей, при этом срок окупаемости объекта планируется в течение 16 лет.

Как сообщало URA.RU ранее, жилой квартал «L-Town», расположенный в пяти минутах езды от Челябинска в Сосновском районе, стал лидером топ-3 самых привлекательных коттеджных поселков. Цены там начинаются от 12 миллионов 600 тысяч рублей за объект.

В поселке Терема под Челябинском продается торговый центр Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_federalnym_arendatorom_4138816365