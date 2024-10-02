В Киеве заявили, что РФ скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР

Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР

03 октября 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

В Киеве озвучили опасения по поводу активного продвижения ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия приблизилась к границам Луганской и Донецкой народных республик и вскоре может выйти за их пределы. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский. «Мы говорим о том, что росийские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу. Та, которая им была поставлена — выйти на границы Донецкой и Луганской области», — цитируют Грабского РИА Новости. Также он уточнил, что это может произойти вследствие потери Украиной Угледара. Полковник предположил, что в случае неблагоприятного развития событий для ВСУ, весной-летом 2025 года в новостях могут появиться упоминания о таких городах, как Павлоград, Славянск, Краматорск. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия приблизилась к границам Луганской и Донецкой народных республик и вскоре может выйти за их пределы. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский. «Мы говорим о том, что росийские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу. Та, которая им была поставлена — выйти на границы Донецкой и Луганской области», — цитируют Грабского РИА Новости. Также он уточнил, что это может произойти вследствие потери Украиной Угледара. Полковник предположил, что в случае неблагоприятного развития событий для ВСУ, весной-летом 2025 года в новостях могут появиться упоминания о таких городах, как Павлоград, Славянск, Краматорск. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе.