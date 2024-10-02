02 октября 2024

В Киеве заявили, что РФ скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР

Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
В Киеве озвучили опасения по поводу активного продвижения ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия приблизилась к границам Луганской и Донецкой народных республик и вскоре может выйти за их пределы. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский.

«Мы говорим о том, что росийские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу. Та, которая им была поставлена — выйти на границы Донецкой и Луганской области», — цитируют Грабского РИА Новости.

Также он уточнил, что это может произойти вследствие потери Украиной Угледара. Полковник предположил, что в случае неблагоприятного развития событий для ВСУ, весной-летом 2025 года в новостях могут появиться упоминания о таких городах, как Павлоград, Славянск, Краматорск.

Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе.

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Россия приблизилась к границам Луганской и Донецкой народных республик и вскоре может выйти за их пределы. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский. «Мы говорим о том, что росийские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу. Та, которая им была поставлена — выйти на границы Донецкой и Луганской области», — цитируют Грабского РИА Новости. Также он уточнил, что это может произойти вследствие потери Украиной Угледара. Полковник предположил, что в случае неблагоприятного развития событий для ВСУ, весной-летом 2025 года в новостях могут появиться упоминания о таких городах, как Павлоград, Славянск, Краматорск. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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