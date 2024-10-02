ВСУ ушли из Угледара: главное об СВО за 2 октября

ВСУ официально вывели свои войска и технику из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе. Им удалось освободить Верхнекамское на донецком направлении. Главное о спецоперации на 2 октября — в материале URA.RU.
ВСУ подтвердили выход из Угледара
Украинское командование получило разрешение на вывод войск из Угледара для сохранения личного состава и техники. Согласно данным telegram-канала, оперкомандования киевской группировки «Хортица», решение было принято из-за многочисленных российских ударов по флангам, которые уже полностью «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города».
Последствия для ВСУ после потери Угледара
По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, разгром ВСУ в Угледаре серьезно может отразиться на готовности украинских солдат продолжать военные действия. Он уверен, что количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ будет только увеличиваться. Михайлов также отметил, что среди украинской армии растет недовольство руководством киевского режима.
В США предложили радикальное решение по конфликту на Украине
Военный обозреватель из США Кристофер Чиввис заявил, что единственным вариантом завершения конфликта станет сокращение объемов военной помощи для Украины, в случае если украинское руководство не примет стратегию по прекращению столкновения в ближайшие сроки. По его словам, сокращение поддержки Украины произойдет несмотря на желание демократической партии США продолжать спонсирование Киева.
ВС РФ освободили Верхнекамское в ДНР
Минобороны РФ сообщило, что 2 октября российские силы взяли под контроль Верхнекамское. Населенный пункт расположен в Донецкой народной республике.
ВС РФ продвигаются в Донбассе
Газета The Washington Post сообщает, что ВС РФ увеличили скорость продвижения в Донбассе благодаря улучшенной тактике. Из-за это украинские солдаты вынуждены отступать по линии фронта. Российским военным также удалось улучшить связь между подразделениями, что дает им преимущество на поле боя.
Украинские бойцы, в свою очередь, продолжают находиться под давлением ВС РФ. Они также жалуются на нехватку вооружения. По их словам, западная помощь не компенсирует нехватку оборудования.
Зенитно-ракетные войска ВС РФ уничтожили БПЛА в Курской области
Российские военные, наносят точные удары по беспилотникам ВСУ с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1». По словам начальника расчета с позывным «Мажор», они часто получают команды о приближении вражеских беспилотников, после чего выдвигаются на позицию, разворачиваются и поражают цели. Он заявил, что главная сложность заключается в постоянной смене тактики у противника. ВСУ используют беспилотники, летящие на малых высотах, в том числе реактивные, которые трудно обнаружить, передает Пятый канал.
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