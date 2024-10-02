ВСУ ушли из Угледара: главное об СВО за 2 октября

ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара

02 октября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ полностью зачистили Угледар от ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ официально вывели свои войска и технику из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе. Им удалось освободить Верхнекамское на донецком направлении. Главное о спецоперации на 2 октября — в материале URA.RU. ВСУ подтвердили выход из Угледара Новость по теме Чем освобождение Угледара важно для хода СВО: история города и хронология боев Украинское командование получило разрешение на вывод войск из Угледара для сохранения личного состава и техники. Согласно данным telegram-канала, оперкомандования киевской группировки «Хортица», решение было принято из-за многочисленных российских ударов по флангам, которые уже полностью «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города». Последствия для ВСУ после потери Угледара По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, разгром ВСУ в Угледаре серьезно может отразиться на готовности украинских солдат продолжать военные действия. Он уверен, что количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ будет только увеличиваться. Михайлов также отметил, что среди украинской армии растет недовольство руководством киевского режима. В США предложили радикальное решение по конфликту на Украине Военный обозреватель из США Кристофер Чиввис заявил, что единственным вариантом завершения конфликта станет сокращение объемов военной помощи для Украины, в случае если украинское руководство не примет стратегию по прекращению столкновения в ближайшие сроки. По его словам, сокращение поддержки Украины произойдет несмотря на желание демократической партии США продолжать спонсирование Киева. ВС РФ освободили Верхнекамское в ДНР Минобороны РФ сообщило, что 2 октября российские силы взяли под контроль Верхнекамское. Населенный пункт расположен в Донецкой народной республике. ВС РФ продвигаются в Донбассе Газета The Washington Post сообщает, что ВС РФ увеличили скорость продвижения в Донбассе благодаря улучшенной тактике. Из-за это украинские солдаты вынуждены отступать по линии фронта. Российским военным также удалось улучшить связь между подразделениями, что дает им преимущество на поле боя. Украинские бойцы, в свою очередь, продолжают находиться под давлением ВС РФ. Они также жалуются на нехватку вооружения. По их словам, западная помощь не компенсирует нехватку оборудования. Зенитно-ракетные войска ВС РФ уничтожили БПЛА в Курской области Российские военные, наносят точные удары по беспилотникам ВСУ с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1». По словам начальника расчета с позывным «Мажор», они часто получают команды о приближении вражеских беспилотников, после чего выдвигаются на позицию, разворачиваются и поражают цели. Он заявил, что главная сложность заключается в постоянной смене тактики у противника. ВСУ используют беспилотники, летящие на малых высотах, в том числе реактивные, которые трудно обнаружить, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ официально вывели свои войска и технику из Угледара. Потеря города может серьезно отразиться на готовности украинских солдат продолжать боевые действия. В это время ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе. Им удалось освободить Верхнекамское на донецком направлении. Главное о спецоперации на 2 октября — в материале URA.RU. Украинское командование получило разрешение на вывод войск из Угледара для сохранения личного состава и техники. Согласно данным telegram-канала, оперкомандования киевской группировки «Хортица», решение было принято из-за многочисленных российских ударов по флангам, которые уже полностью «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города». По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, разгром ВСУ в Угледаре серьезно может отразиться на готовности украинских солдат продолжать военные действия. Он уверен, что количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ будет только увеличиваться. Михайлов также отметил, что среди украинской армии растет недовольство руководством киевского режима. Военный обозреватель из США Кристофер Чиввис заявил, что единственным вариантом завершения конфликта станет сокращение объемов военной помощи для Украины, в случае если украинское руководство не примет стратегию по прекращению столкновения в ближайшие сроки. По его словам, сокращение поддержки Украины произойдет несмотря на желание демократической партии США продолжать спонсирование Киева. Минобороны РФ сообщило, что 2 октября российские силы взяли под контроль Верхнекамское. Населенный пункт расположен в Донецкой народной республике. Газета The Washington Post сообщает, что ВС РФ увеличили скорость продвижения в Донбассе благодаря улучшенной тактике. Из-за это украинские солдаты вынуждены отступать по линии фронта. Российским военным также удалось улучшить связь между подразделениями, что дает им преимущество на поле боя. Украинские бойцы, в свою очередь, продолжают находиться под давлением ВС РФ. Они также жалуются на нехватку вооружения. По их словам, западная помощь не компенсирует нехватку оборудования. Российские военные, наносят точные удары по беспилотникам ВСУ с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1». По словам начальника расчета с позывным «Мажор», они часто получают команды о приближении вражеских беспилотников, после чего выдвигаются на позицию, разворачиваются и поражают цели. Он заявил, что главная сложность заключается в постоянной смене тактики у противника. ВСУ используют беспилотники, летящие на малых высотах, в том числе реактивные, которые трудно обнаружить, передает Пятый канал.