По словам очевидцев, на месте слышны громкие хлопки Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Хабаровске загорелся Театр музыкальной комедии. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов, восемь единиц техники», — передает ведомство. По информации telegram-канала Shot, здание полностью охвачено огнем, огромный столб дыма виден из разных районов города. По словам очевидцев, на месте слышны громкие хлопки.