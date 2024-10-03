Театр музыкальной комедии горит в Хабаровске. Видео

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По словам очевидцев, на месте слышны громкие хлопки Фото:

В Хабаровске загорелся Театр музыкальной комедии. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов, восемь единиц техники», — передает ведомство. По информации telegram-канала Shot, здание полностью охвачено огнем, огромный столб дыма виден из разных районов города. По словам очевидцев, на месте слышны громкие хлопки.

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В Хабаровске загорелся Театр музыкальной комедии. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов, восемь единиц техники», — передает ведомство. По информации telegram-канала Shot, здание полностью охвачено огнем, огромный столб дыма виден из разных районов города. По словам очевидцев, на месте слышны громкие хлопки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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