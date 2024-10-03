Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» являются боевиками «Вилаят Хорасан»*

Следствие установило причастность четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» к международной террористической группировке «Вилаят Хорасан»* (входит в ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Арестованные боевики выполняли роль изготовителей СВУ и оружия», — говорится в тексте уголовного дела. Против них возбуждено дело по факту участия в деятельности группировки, а также по статьям о незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Перед концертом нападавшие открыли огонь оружия по людям и подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. На следующий день четверых исполнителей поймали в Брянской области. Сообщалось, что они направлялись в сторону границы с Украиной. Всего по делу арестованы 12 человек, пишет RT.
* Запрещенная в России террористическая организация
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