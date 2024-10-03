Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» являются боевиками «Вилаят Хорасан»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следствие установило причастность четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» к международной террористической группировке «Вилаят Хорасан»* (входит в ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Арестованные боевики выполняли роль изготовителей СВУ и оружия», — говорится в тексте уголовного дела. Против них возбуждено дело по факту участия в деятельности группировки, а также по статьям о незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Перед концертом нападавшие открыли огонь оружия по людям и подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. На следующий день четверых исполнителей поймали в Брянской области. Сообщалось, что они направлялись в сторону границы с Украиной. Всего по делу арестованы 12 человек, пишет RT.

* Запрещенная в России террористическая организация

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие установило причастность четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» к международной террористической группировке «Вилаят Хорасан»* (входит в ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. «Арестованные боевики выполняли роль изготовителей СВУ и оружия», — говорится в тексте уголовного дела. Против них возбуждено дело по факту участия в деятельности группировки, а также по статьям о незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств. Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Перед концертом нападавшие открыли огонь оружия по людям и подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. На следующий день четверых исполнителей поймали в Брянской области. Сообщалось, что они направлялись в сторону границы с Украиной. Всего по делу арестованы 12 человек, пишет RT. * Запрещенная в России террористическая организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...