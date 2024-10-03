Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» являются боевиками «Вилаят Хорасан»*

03 октября 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следствие установило причастность четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» к международной террористической группировке «Вилаят Хорасан»* (входит в ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. «Арестованные боевики выполняли роль изготовителей СВУ и оружия», — говорится в тексте уголовного дела. Против них возбуждено дело по факту участия в деятельности группировки, а также по статьям о незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств. Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Перед концертом нападавшие открыли огонь оружия по людям и подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. На следующий день четверых исполнителей поймали в Брянской области. Сообщалось, что они направлялись в сторону границы с Украиной. Всего по делу арестованы 12 человек, пишет RT. * Запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие установило причастность четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» к международной террористической группировке «Вилаят Хорасан»* (входит в ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. «Арестованные боевики выполняли роль изготовителей СВУ и оружия», — говорится в тексте уголовного дела. Против них возбуждено дело по факту участия в деятельности группировки, а также по статьям о незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств. Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Перед концертом нападавшие открыли огонь оружия по людям и подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. На следующий день четверых исполнителей поймали в Брянской области. Сообщалось, что они направлялись в сторону границы с Украиной. Всего по делу арестованы 12 человек, пишет RT. * Запрещенная в России террористическая организация