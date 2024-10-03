По делу о поставке бронежилетов в ВС РФ арестовали земельные участки

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Арестовали имущество фигуранта дела о поставках бронежилетов в армию
Арестовали имущество фигуранта дела о поставках бронежилетов в армию Фото:

Арестованы земельные участки фирмы «ГК „Пикет“, гендиректора которой Андрея Есипова обвиняют в поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ. Об этом говорится в судебных материалах Басманного суда Москвы.

«На имущество ООО „ГК ‚Пикет‘ — земельный участок площадью 2 500 квадратных метров и земельный участок площадью 2 200 квадратных метров, наложен обеспечительный арест. С участками запрещено совершать регистрационные действия“, — передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Всего по данным следствия, в армию России было поставлено 20 тысяч некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Сумма ущерба составила около 2 млрд рублей, отметили в ведомстве.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты.

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Арестованы земельные участки фирмы «ГК „Пикет“, гендиректора которой Андрея Есипова обвиняют в поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ. Об этом говорится в судебных материалах Басманного суда Москвы. «На имущество ООО „ГК ‚Пикет‘ — земельный участок площадью 2 500 квадратных метров и земельный участок площадью 2 200 квадратных метров, наложен обеспечительный арест. С участками запрещено совершать регистрационные действия“, — передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Всего по данным следствия, в армию России было поставлено 20 тысяч некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Сумма ущерба составила около 2 млрд рублей, отметили в ведомстве. Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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