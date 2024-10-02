02 октября 2024

Курганец наловил килограммовых лещей на Тоболе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец похвастался богатым уловом
Курганец похвастался богатым уловом Фото:

Житель Курганской области наловил килограммовых лещей и язей на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«На родном Тоболе выловил килограммовых и около килограммовых лещей и язей. Использовал прикормку, вся рыба получила свободу», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку. 

Крупную рыбу поймал рыбак на Тоболе
Крупную рыбу поймал рыбак на Тоболе
Фото:

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Житель Курганской области наловил килограммовых лещей и язей на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «На родном Тоболе выловил килограммовых и около килограммовых лещей и язей. Использовал прикормку, вся рыба получила свободу», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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