Курганец похвастался богатым уловом
Житель Курганской области наловил килограммовых лещей и язей на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«На родном Тоболе выловил килограммовых и около килограммовых лещей и язей. Использовал прикормку, вся рыба получила свободу», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку.
Крупную рыбу поймал рыбак на Тоболе
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