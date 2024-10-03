Силовики вывели из сгоревшего хабаровского театра группу мужчин. Видео

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Во время пожара в Хабаровском театре произошло обрушение фасада и наружной стены (фото из архива) Фото:

Из Хабаровского музыкального театра, где был пожар, сотрудники силовых структур вывели несколько мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В соцсетях публикуют кадры, как силовики уводят группу мужчин, предположительно, в районе Хабаровского музыкального театра, где произошел крупный пожар», — написали в telegram-канале телеканала. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.

В ночь со 2 на 3 октября произошло возгорание в Хабаровском театре музыкальной комедии. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. По информации МЧС, при тушении огня произошел взрыв четырех баллонов с газом.

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Из Хабаровского музыкального театра, где был пожар, сотрудники силовых структур вывели несколько мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В соцсетях публикуют кадры, как силовики уводят группу мужчин, предположительно, в районе Хабаровского музыкального театра, где произошел крупный пожар», — написали в telegram-канале телеканала. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. В ночь со 2 на 3 октября произошло возгорание в Хабаровском театре музыкальной комедии. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. По информации МЧС, при тушении огня произошел взрыв четырех баллонов с газом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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