Из Хабаровского музыкального театра, где был пожар, сотрудники силовых структур вывели несколько мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«В соцсетях публикуют кадры, как силовики уводят группу мужчин, предположительно, в районе Хабаровского музыкального театра, где произошел крупный пожар», — написали в telegram-канале телеканала. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.
В ночь со 2 на 3 октября произошло возгорание в Хабаровском театре музыкальной комедии. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. По информации МЧС, при тушении огня произошел взрыв четырех баллонов с газом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Из Хабаровского музыкального театра, где был пожар, сотрудники силовых структур вывели несколько мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В соцсетях публикуют кадры, как силовики уводят группу мужчин, предположительно, в районе Хабаровского музыкального театра, где произошел крупный пожар», — написали в telegram-канале телеканала. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. В ночь со 2 на 3 октября произошло возгорание в Хабаровском театре музыкальной комедии. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. По информации МЧС, при тушении огня произошел взрыв четырех баллонов с газом.