В горящем театре в Хабаровске прогремел взрыв

Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске достиг критической отметки, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, уточнив, что произошел взрыв газовых баллонов.
«Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ситуация осложнилась взрывом газовых баллонов во время тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные и пожарные службы продолжают работать на месте происшествия.
Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул ночью. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади тысяча квадратных метров.
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