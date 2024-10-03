В горящем театре в Хабаровске прогремел взрыв

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Во время пожара вспыхнули газовые баллоны Фото:

Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске достиг критической отметки, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, уточнив, что произошел взрыв газовых баллонов.

«Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация осложнилась взрывом газовых баллонов во время тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные и пожарные службы продолжают работать на месте происшествия.

Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул ночью. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади тысяча квадратных метров.

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Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске достиг критической отметки, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, уточнив, что произошел взрыв газовых баллонов. «Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Ситуация осложнилась взрывом газовых баллонов во время тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные и пожарные службы продолжают работать на месте происшествия. Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул ночью. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади тысяча квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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