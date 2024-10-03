В горящем театре в Хабаровске прогремел взрыв

03 октября 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Во время пожара вспыхнули газовые баллоны Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске достиг критической отметки, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, уточнив, что произошел взрыв газовых баллонов. «Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Ситуация осложнилась взрывом газовых баллонов во время тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные и пожарные службы продолжают работать на месте происшествия. Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул ночью. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади тысяча квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске достиг критической отметки, площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, уточнив, что произошел взрыв газовых баллонов. «Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Ситуация осложнилась взрывом газовых баллонов во время тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасательные и пожарные службы продолжают работать на месте происшествия. Пожар в Театре музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул ночью. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади тысяча квадратных метров.