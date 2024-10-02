Экс-менеджерам пермской «Телты» грозят реальные сроки по делу о хищении

Бывшим топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта» обвинение просит дать реальные сроки заключения в колонии. Они обвиняются в хищении средств и даче взяток заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ. Об этом говорится в судебных материалах.
«Обвинение запросило для экс-гендиректора телефонного завода „Телта“ Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной семь лет и восемь месяцев лишения свободы. Их судят за дачу взяток начальнику одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю в виде телевизора, самоката и квадрокоптера», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы суда.
Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры «Телты» Алексей Высоков и Елена Гришина. Им было предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела продлено до ноября.
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