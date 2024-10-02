Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский не сохранит пост в обновленном составе правительства. Губернатор Югры Руслан Кухарук намерен сменить его, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«Добровольский не сохранится в югорском правительстве после обновления его состава. В кулуарах ходят слухи, что его может заменить столичный медик с тюменскими корнями. У нынешнего директора депздрава нет шансов остаться. За восемь лет работы на посту к нему накопилось немало вопросов, но решающим аргументом, как говорят, стало затянувшееся строительство легендарной больницы в Нижневартовске», — поделился инсайдер.
Добровольский не ответил на звонок журналиста агентства. В его окружении сообщают, что он продолжает работу — «по крайней мере, до объявления нового состава правительства». Однако муниципалитеты в последний месяц отмечают «снижение контроля и с его стороны, и со стороны куратора части соцблока, куда входит депздрав, — вице-губернатора Всеволода Кольцова». «Ходили слухи, что Добровольского сменит тюменский экс-депутат Антон Терехин, но затем выяснилось, что он займет пост директора департамента соцразвития», — уточняет инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о грядущем назначении на пост директора департамента соцразвития ХМАО тюменского экс-депутата Антона Терехина. Он обошел ставленника первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — главу фонда «Защитники Отечества» Игоря Илыка, который ходил с куратором югорского внупола в походы.
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