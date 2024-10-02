02 октября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук намерен сменить директора депздрава. Инсайд

Глава депздрава ХМАО не сохранит пост в новом составе правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники сообщают, что Алексей Добровольский не сохранится на посту главы депздрава после обновления состава правительства ХМАО
Источники сообщают, что Алексей Добровольский не сохранится на посту главы депздрава после обновления состава правительства ХМАО Фото:

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский не сохранит пост в обновленном составе правительства. Губернатор Югры Руслан Кухарук намерен сменить его, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«Добровольский не сохранится в югорском правительстве после обновления его состава. В кулуарах ходят слухи, что его может заменить столичный медик с тюменскими корнями. У нынешнего директора депздрава нет шансов остаться. За восемь лет работы на посту к нему накопилось немало вопросов, но решающим аргументом, как говорят, стало затянувшееся строительство легендарной больницы в Нижневартовске», — поделился инсайдер.

Добровольский не ответил на звонок журналиста агентства. В его окружении сообщают, что он продолжает работу — «по крайней мере, до объявления нового состава правительства». Однако муниципалитеты в последний месяц отмечают «снижение контроля и с его стороны, и со стороны куратора части соцблока, куда входит депздрав, — вице-губернатора Всеволода Кольцова». «Ходили слухи, что Добровольского сменит тюменский экс-депутат Антон Терехин, но затем выяснилось, что он займет пост директора департамента соцразвития», — уточняет инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о грядущем назначении на пост директора департамента соцразвития ХМАО тюменского экс-депутата Антона Терехина. Он обошел ставленника первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — главу фонда «Защитники Отечества» Игоря Илыка, который ходил с куратором югорского внупола в походы.

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Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский не сохранит пост в обновленном составе правительства. Губернатор Югры Руслан Кухарук намерен сменить его, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «Добровольский не сохранится в югорском правительстве после обновления его состава. В кулуарах ходят слухи, что его может заменить столичный медик с тюменскими корнями. У нынешнего директора депздрава нет шансов остаться. За восемь лет работы на посту к нему накопилось немало вопросов, но решающим аргументом, как говорят, стало затянувшееся строительство легендарной больницы в Нижневартовске», — поделился инсайдер. Добровольский не ответил на звонок журналиста агентства. В его окружении сообщают, что он продолжает работу — «по крайней мере, до объявления нового состава правительства». Однако муниципалитеты в последний месяц отмечают «снижение контроля и с его стороны, и со стороны куратора части соцблока, куда входит депздрав, — вице-губернатора Всеволода Кольцова». «Ходили слухи, что Добровольского сменит тюменский экс-депутат Антон Терехин, но затем выяснилось, что он займет пост директора департамента соцразвития», — уточняет инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о грядущем назначении на пост директора департамента соцразвития ХМАО тюменского экс-депутата Антона Терехина. Он обошел ставленника первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — главу фонда «Защитники Отечества» Игоря Илыка, который ходил с куратором югорского внупола в походы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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