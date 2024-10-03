Бойцы ВСУ сбежали со своих позиций под Купянском

Украинские военные сбежали со своих позиций из населенного пункта Петропавловка под Купянском, испугавшись активного наката ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что позднее их настиг артиллерийский огонь российских военных.
«Украинские боевики, не выдержав напора наших войск, самовольно оставили позиции на одном из опорных пунктов и попытались скрыться в лесополосе западнее населенного пункта», — рассказал Андрей Марочко в беседе с журналистами ТАСС. Бойцам ВСУ не удалось уйти далеко, группу из 15 военных накрыл артиллерийский огонь ВС РФ, почти вся группа была уничтожена.
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