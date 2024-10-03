ВСУ атаковали Россию более чем сотней беспилотников

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Дроны ВСУ атаковали Россию Фото:

Российские средства ПВО уничтожили в небе над страной более сотни украинских беспилотников. Минобороны России сообщило, что всего было перехвачено 113 дронов за ночь.

«Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 113 украинских БПЛА», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Российские средства ПВО уничтожили в небе над страной более сотни украинских беспилотников. Минобороны России сообщило, что всего было перехвачено 113 дронов за ночь. «Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 113 украинских БПЛА», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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