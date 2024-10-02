Под Екатеринбургом произошла смертельная авария

На трассе «Северский-Полевской» (Полевской район, Свердловская область) произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в областном ГИБДД.
«В результате ДТП велосипедист, мужчина, 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что водитель имеет 34-летний стаж вождения. Два раза привлекался к административной ответственности. По словам инспекторов, мужчина не смог пояснить всех обстоятельств аварии, поскольку пребывает в шоковом состоянии. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование.
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