02 октября 2024

Под Екатеринбургом произошла смертельная авария

На трассе «Северский-Полевской» водитель иномарки сбил велосипедиста
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам госавтоинспекторов, поворот налево является одним из самых опасных и сложных маневров в дорожном движении
По словам госавтоинспекторов, поворот налево является одним из самых опасных и сложных маневров в дорожном движении Фото:

На трассе «Северский-Полевской» (Полевской район, Свердловская область) произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в областном ГИБДД.

«В результате ДТП велосипедист, мужчина, 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что водитель имеет 34-летний стаж вождения. Два раза привлекался к административной ответственности. По словам инспекторов, мужчина не смог пояснить всех обстоятельств аварии, поскольку пребывает в шоковом состоянии. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование.

Накануне в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов подвыпившая компания из пяти человек на каршеринговом авто устроила ДТП, в котором пострадала семейная пара с ребенком восьми лет.

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На трассе «Северский-Полевской» (Полевской район, Свердловская область) произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в областном ГИБДД. «В результате ДТП велосипедист, мужчина, 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что водитель имеет 34-летний стаж вождения. Два раза привлекался к административной ответственности. По словам инспекторов, мужчина не смог пояснить всех обстоятельств аварии, поскольку пребывает в шоковом состоянии. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование. Накануне в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов подвыпившая компания из пяти человек на каршеринговом авто устроила ДТП, в котором пострадала семейная пара с ребенком восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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