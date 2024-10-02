Под Екатеринбургом произошла смертельная авария

На трассе «Северский-Полевской» водитель иномарки сбил велосипедиста

03 октября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

По словам госавтоинспекторов, поворот налево является одним из самых опасных и сложных маневров в дорожном движении Фото: областное ГИБДД На трассе «Северский-Полевской» (Полевской район, Свердловская область) произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в областном ГИБДД. «В результате ДТП велосипедист, мужчина, 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что водитель имеет 34-летний стаж вождения. Два раза привлекался к административной ответственности. По словам инспекторов, мужчина не смог пояснить всех обстоятельств аварии, поскольку пребывает в шоковом состоянии. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование. Накануне в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов подвыпившая компания из пяти человек на каршеринговом авто устроила ДТП, в котором пострадала семейная пара с ребенком восьми лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе «Северский-Полевской» (Полевской район, Свердловская область) произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в областном ГИБДД. «В результате ДТП велосипедист, мужчина, 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что водитель имеет 34-летний стаж вождения. Два раза привлекался к административной ответственности. По словам инспекторов, мужчина не смог пояснить всех обстоятельств аварии, поскольку пребывает в шоковом состоянии. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование. Накануне в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов подвыпившая компания из пяти человек на каршеринговом авто устроила ДТП, в котором пострадала семейная пара с ребенком восьми лет.