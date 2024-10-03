Сжегший Коран Никита Журавель сотрудничал с СБУ

03 октября 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Никита Журавель обвиняется в госизмене Фото: Елена Афонина/ТАСС Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении осужденного за оскорбление чувств верующих Никиты Журавеля, который обвиняется в государственной измене. По данным следствия, он сотрудничал с СБУ. «Обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины», — написали на сайте Генпрокуратуры России. Теперь Журавель обвиняется в госизмене. Согласно информации следствия, в марте 2023 года Журавель направил представителю СБУ видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, самолетов военного назначения и информацию о передвижении автомобиля одной из воинских частей. Уголовное дело сейчас направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу. В мае 2023 года Никита Журавель сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. На допросе он заявил, что сделал это по указанию украинских спецслужб, которые обещали ему за содеянное 10 тысяч рублей. После Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил обвиняемого. Сам глава Чеченской республики поддержал Адама. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении осужденного за оскорбление чувств верующих Никиты Журавеля, который обвиняется в государственной измене. По данным следствия, он сотрудничал с СБУ. «Обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины», — написали на сайте Генпрокуратуры России. Теперь Журавель обвиняется в госизмене. Согласно информации следствия, в марте 2023 года Журавель направил представителю СБУ видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, самолетов военного назначения и информацию о передвижении автомобиля одной из воинских частей. Уголовное дело сейчас направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу. В мае 2023 года Никита Журавель сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. На допросе он заявил, что сделал это по указанию украинских спецслужб, которые обещали ему за содеянное 10 тысяч рублей. После Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил обвиняемого. Сам глава Чеченской республики поддержал Адама. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии.