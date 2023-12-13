Кадыров: мой сын счел бы за честь 8 лет колонии за избиение Журавеля

13 декабря 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сказал, что его сын готов был бы отсидеть 8 лет за избиение Никиты Журавеля Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам почтет за честь наказание в колонии на восемь лет за избиение правозащитника Никиты Журавеля. Об этом лидер Чечени рассказал в ходе прямой линии с жителями региона. «Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь», — рассказал Рамзан Кадыров в разговоре с жителями. Трансляция проходит в telegram-канале Кадырова. Далее он выразил недоумение, мол, за что наказывать его сына. Кадыров дал понять, что не считает наказанием избиение человека за сожжение Корана. В сентябре Кадыров встретился с Журавелем. В ходе встречи глава республики подчеркнул, что правозащитник специально сжег Коран, чтобы оскорбить мусульман. В конце мая задержанного за сожжение Корана жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном (Чечня) из-за поджога Корана. Далее Адам Кадыров избил Журавеля. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордиться им. Адаму жали звание Герой Чечни. Кадыров признался, что «не святой», передает MK.RU. В ходе встречи он также изъявил о желании уйти в отпуск, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам почтет за честь наказание в колонии на восемь лет за избиение правозащитника Никиты Журавеля. Об этом лидер Чечени рассказал в ходе прямой линии с жителями региона. «Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь», — рассказал Рамзан Кадыров в разговоре с жителями. Трансляция проходит в telegram-канале Кадырова. Далее он выразил недоумение, мол, за что наказывать его сына. Кадыров дал понять, что не считает наказанием избиение человека за сожжение Корана. В сентябре Кадыров встретился с Журавелем. В ходе встречи глава республики подчеркнул, что правозащитник специально сжег Коран, чтобы оскорбить мусульман. В конце мая задержанного за сожжение Корана жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном (Чечня) из-за поджога Корана. Далее Адам Кадыров избил Журавеля. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордиться им. Адаму жали звание Герой Чечни. Кадыров признался, что «не святой», передает MK.RU. В ходе встречи он также изъявил о желании уйти в отпуск, сообщает RT.