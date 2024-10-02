02 октября 2024

В Кургане второй день подряд включали сирены тревоги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане повторно включали сирены
В Кургане повторно включали сирены Фото:

В Кургане второй день подряд включали сирены тревоги для проверки систем оповещения населения. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«В Кургане второй день подряд работали сирены тревоги. У многих горожан это вызвало беспокойство», — сообщает корреспондент. 

Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» включался с 10:40 до 10:44. По данным Управления ГО и ЧС города Кургана, это было необходимо для проверки муниципальной системы оповещения. 

Ранее URA.RU писало, что воющие сирены напомнили курганцам об ужасах наводнения. В период паводка сигналы тревоги звучали каждые два часа. 

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В Кургане второй день подряд включали сирены тревоги для проверки систем оповещения населения. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «В Кургане второй день подряд работали сирены тревоги. У многих горожан это вызвало беспокойство», — сообщает корреспондент.  Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» включался с 10:40 до 10:44. По данным Управления ГО и ЧС города Кургана, это было необходимо для проверки муниципальной системы оповещения.  Ранее URA.RU писало, что воющие сирены напомнили курганцам об ужасах наводнения. В период паводка сигналы тревоги звучали каждые два часа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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