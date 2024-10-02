В Кургане повторно включали сирены
В Кургане второй день подряд включали сирены тревоги для проверки систем оповещения населения. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Кургане второй день подряд работали сирены тревоги. У многих горожан это вызвало беспокойство», — сообщает корреспондент.
Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» включался с 10:40 до 10:44. По данным Управления ГО и ЧС города Кургана, это было необходимо для проверки муниципальной системы оповещения.
Ранее URA.RU писало, что воющие сирены напомнили курганцам об ужасах наводнения. В период паводка сигналы тревоги звучали каждые два часа.
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