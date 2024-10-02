02 октября 2024

Прокуратура заставила соцфонд ХМАО потратить миллионы на инвалидов

Прокуратура ХМАО добилась увеличения расходов на протезы для инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО заставила соцфонд увеличить расходы на протезы для инвалидов
Прокуратура ХМАО заставила соцфонд увеличить расходы на протезы для инвалидов Фото:

Прокуратура ХМАО добилась увеличения расходов на протезы для инвалидов на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Нарушения в начислении средств на покупку реабилитационных средств выявили в ходе проверки по жалобе жителя Сургута (ХМАО) — инвалида первой группы.

«Проверкой установлено, что Отделение фонда пенсионного и социального страхования неверно рассчитало стоимость протезов предплечья, что привело к выдаче сертификата на сумму, не соответствующую реальным затратам. В результате вмешательства надзорного ведомства сумма на приобретение протезов увеличена более чем на 17 млн рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Прокуратура Сургута вынесла представление в адрес руководителя регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования. После вмешательства надзорного органа соцфонд пересмотрел расчет и увеличил сумму финансирования. В настоящее время технические средства реабилитации изготавливаются для инвалида по индивидуальным меркам.

Ранее URA.RU писало, что житель Белоярского (ХМАО) получил протез голени после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.

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Прокуратура ХМАО добилась увеличения расходов на протезы для инвалидов на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Нарушения в начислении средств на покупку реабилитационных средств выявили в ходе проверки по жалобе жителя Сургута (ХМАО) — инвалида первой группы. «Проверкой установлено, что Отделение фонда пенсионного и социального страхования неверно рассчитало стоимость протезов предплечья, что привело к выдаче сертификата на сумму, не соответствующую реальным затратам. В результате вмешательства надзорного ведомства сумма на приобретение протезов увеличена более чем на 17 млн рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Прокуратура Сургута вынесла представление в адрес руководителя регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования. После вмешательства надзорного органа соцфонд пересмотрел расчет и увеличил сумму финансирования. В настоящее время технические средства реабилитации изготавливаются для инвалида по индивидуальным меркам. Ранее URA.RU писало, что житель Белоярского (ХМАО) получил протез голени после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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