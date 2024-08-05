05 августа 2024

Прокуратура ХМАО помогла инвалиду получить протез ноги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инвалид из ХМАО получил протез голени после вмешательства прокуратуры
Инвалид из ХМАО получил протез голени после вмешательства прокуратуры Фото:

Житель Белоярского (ХМАО) получил протез голени после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации. 

"Житель г. Белоярский, имеющий инвалидность, нуждался в протезе голени, но региональное отделение Фонда социального страхования РФ необходимые средства ему своевременно не предоставило. Прокуратура провела проверку, направила в суд исковое заявление о возложении на госучреждение обязанности обеспечить инвалида средствами реабилитации", — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Инвалид получил протез и компенсацию морального вреда.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Белоярского (ХМАО) получил протез голени после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.  "Житель г. Белоярский, имеющий инвалидность, нуждался в протезе голени, но региональное отделение Фонда социального страхования РФ необходимые средства ему своевременно не предоставило. Прокуратура провела проверку, направила в суд исковое заявление о возложении на госучреждение обязанности обеспечить инвалида средствами реабилитации", — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Инвалид получил протез и компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...