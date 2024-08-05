Прокуратура ХМАО помогла инвалиду получить протез ноги

Житель Белоярского (ХМАО) получил протез голени после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.
"Житель г. Белоярский, имеющий инвалидность, нуждался в протезе голени, но региональное отделение Фонда социального страхования РФ необходимые средства ему своевременно не предоставило. Прокуратура провела проверку, направила в суд исковое заявление о возложении на госучреждение обязанности обеспечить инвалида средствами реабилитации", — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Инвалид получил протез и компенсацию морального вреда.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.
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