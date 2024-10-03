На встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая проходит 3 октября в Челябинске, пришли толпы студентов и школьников с родителями. В рамках «сходки» Мизулина проведет открытый микрофон с молодежью, передает корреспондент URA.RU.
«Очень много молодежи подходит к месту встречи с Екатериной Мизулиной. Внутри здания проводят досмотр гостей. Давки пока не наблюдается», — сообщает корреспондент.
О том, что глава «Лиги безопасного интернета» посетит Челябинск стало известно 28 сентября. Тогда же в своем telegram-канале она заявила о запланированной встрече с учащимися. За день до встречи Мизулина предложила местной молодежи спеть гимн России на самом мероприятии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!