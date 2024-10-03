На мероприятии Мизулина будет отвечать на вопросы челябинских школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая проходит 3 октября в Челябинске, пришли толпы студентов и школьников с родителями. В рамках «сходки» Мизулина проведет открытый микрофон с молодежью, передает корреспондент URA.RU.

«Очень много молодежи подходит к месту встречи с Екатериной Мизулиной. Внутри здания проводят досмотр гостей. Давки пока не наблюдается», — сообщает корреспондент.

О том, что глава «Лиги безопасного интернета» посетит Челябинск стало известно 28 сентября. Тогда же в своем telegram-канале она заявила о запланированной встрече с учащимися. За день до встречи Мизулина предложила местной молодежи спеть гимн России на самом мероприятии.

Около двух тысяч челябинцев пришли на встречу с Екатериной Мизулиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU