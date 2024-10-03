Толпы челябинских школьников и студентов ломятся на встречу с Мизулиной. Фото, видео

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
На мероприятии Мизулина будет отвечать на вопросы челябинских школьников Фото:

На встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая проходит 3 октября в Челябинске, пришли толпы студентов и школьников с родителями. В рамках «сходки» Мизулина проведет открытый микрофон с молодежью, передает корреспондент URA.RU.

«Очень много молодежи подходит к месту встречи с Екатериной Мизулиной. Внутри здания проводят досмотр гостей. Давки пока не наблюдается», — сообщает корреспондент.

О том, что глава «Лиги безопасного интернета» посетит Челябинск стало известно 28 сентября. Тогда же в своем telegram-канале она заявила о запланированной встрече с учащимися. За день до встречи Мизулина предложила местной молодежи спеть гимн России на самом мероприятии.

Мизулина. Челябинск
Около двух тысяч челябинцев пришли на встречу с Екатериной Мизулиной
Фото:

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На встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая проходит 3 октября в Челябинске, пришли толпы студентов и школьников с родителями. В рамках «сходки» Мизулина проведет открытый микрофон с молодежью, передает корреспондент URA.RU. «Очень много молодежи подходит к месту встречи с Екатериной Мизулиной. Внутри здания проводят досмотр гостей. Давки пока не наблюдается», — сообщает корреспондент. О том, что глава «Лиги безопасного интернета» посетит Челябинск стало известно 28 сентября. Тогда же в своем telegram-канале она заявила о запланированной встрече с учащимися. За день до встречи Мизулина предложила местной молодежи спеть гимн России на самом мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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