Пермский университет запустил систему автомониторинга загрязненных рек

Реки, загрязненные шахтными изливами Кизеловского угольного бассейна, теперь будут под постоянным автоматическим контролем. Систему мониторинга Яйвы и Косьвы разработали и запустили в действие ученые Лаборатории геологии техногенных процессов Пермского университета (ПГНИУ) и ООО «ЛНК». В министерстве природных ресурсов Пермского края говорят, что разработка поможет решить проблему загрязнения рек.
«Наравне с традиционным мониторингом водных объектов разработка пермских ученых позволит дополнительно получать в режиме реального времени актуальную информацию об объемах загрязняющих веществ, поступающих с изливами шахтных вод в реки Кизеловского угольного бассейна. Результаты таких исследований лягут в основу обоснования возможных вариантов технических решений по минимизации объемов изливов шахтных вод и их очистки», — отметил заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин. Его цитирует сайт губернатора и правительства региона.
С недавних пор на реках Яйва и Косьва открыты два пункта наблюдения, откуда датчики передают в режиме реального времени информацию о минерализации, температуре воды и других параметрах. Со спутников поступают данные, позволяющие оценить степень загрязнения водотока.
Используемые технологии позволяют ученым круглосуточно наблюдать за изменением поступающих загрязняющих веществ в реки. Специалисты видят их на мониторе компьютера или экране мобильного телефона. «Высокая частота замеров позволила нам оценить качество воды на принципиально новом уровне. Это особенно важно при использовании подобной системы для участков, где необходим оперативный контроль над экологическим состоянием водных объектов», — прокомментировал руководитель проекта Артем Деменев.
Ранее была разработана технология очистки изливов шахтных вод, которая призвана решить экологические проблемы Кизеловского угольного бассейна. Опытная станция установлена на изливе из штольни имени Калинина недалеко от Губахи. Первые результаты показали, что вода очищается от таких опасных веществ как бериллий, кобальт, литий, железо, кальций и магний.
Последняя шахта в Кизеловском угольном бассейне закрылась в 2001 году. Ее заполнили дождевые и подземные воды. На сегодняшний день сформировано 19 изливов кислых шахтных вод, которые загрязняют окружающие реки.
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