Похитивший кенгуру карлик уже ранее попадался полиции с крокодилом

Укравший кенгуру Иван Некрасов уже имел дело с правоохранителями. Ранее полицейские изъяли у него крокодила. Об этом написал telegram-канал «112». Похититель запомнился правоохранителям своим карликовым ростом.
«Четыре года назад молодой человек обратился в полицию с просьбой о смене места жительства. Он планировал отправиться в Сочи. Внимание привлек крокодил, который находился у него в сумке», — сообщил канал.
Тогда полицейские изъяли рептилию, поскольку содержание таких животных в домашних условиях запрещено законом. Крокодила передали специалистам на ферму.
Как ранее сообщало URA.RU, полицейские задержали похитителя детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Всего подозреваемый похитил троих сумчатых.
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