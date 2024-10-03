Похитивший кенгуру карлик уже ранее попадался полиции с крокодилом

03 октября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

У похитителя кенгуру ранее изъяли крокодила Фото: Анна Майорова © URA.RU Укравший кенгуру Иван Некрасов уже имел дело с правоохранителями. Ранее полицейские изъяли у него крокодила. Об этом написал telegram-канал «112». Похититель запомнился правоохранителям своим карликовым ростом. «Четыре года назад молодой человек обратился в полицию с просьбой о смене места жительства. Он планировал отправиться в Сочи. Внимание привлек крокодил, который находился у него в сумке», — сообщил канал. Тогда полицейские изъяли рептилию, поскольку содержание таких животных в домашних условиях запрещено законом. Крокодила передали специалистам на ферму. Как ранее сообщало URA.RU, полицейские задержали похитителя детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Всего подозреваемый похитил троих сумчатых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Укравший кенгуру Иван Некрасов уже имел дело с правоохранителями. Ранее полицейские изъяли у него крокодила. Об этом написал telegram-канал «112». Похититель запомнился правоохранителям своим карликовым ростом. «Четыре года назад молодой человек обратился в полицию с просьбой о смене места жительства. Он планировал отправиться в Сочи. Внимание привлек крокодил, который находился у него в сумке», — сообщил канал. Тогда полицейские изъяли рептилию, поскольку содержание таких животных в домашних условиях запрещено законом. Крокодила передали специалистам на ферму. Как ранее сообщало URA.RU, полицейские задержали похитителя детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Всего подозреваемый похитил троих сумчатых.