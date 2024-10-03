Похитивший кенгуру карлик уже ранее попадался полиции с крокодилом

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Новорожденные детеныши кенгуру в Екатеринбургском зоопарке, зоопарк, кенгуру
У похитителя кенгуру ранее изъяли крокодила Фото:

Укравший кенгуру Иван Некрасов уже имел дело с правоохранителями. Ранее полицейские изъяли у него крокодила. Об этом написал telegram-канал «112». Похититель запомнился правоохранителям своим карликовым ростом.

«Четыре года назад молодой человек обратился в полицию с просьбой о смене места жительства. Он планировал отправиться в Сочи. Внимание привлек крокодил, который находился у него в сумке», — сообщил канал.

Тогда полицейские изъяли рептилию, поскольку содержание таких животных в домашних условиях запрещено законом. Крокодила передали специалистам на ферму.

Как ранее сообщало URA.RU, полицейские задержали похитителя детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Всего подозреваемый похитил троих сумчатых.

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Укравший кенгуру Иван Некрасов уже имел дело с правоохранителями. Ранее полицейские изъяли у него крокодила. Об этом написал telegram-канал «112». Похититель запомнился правоохранителям своим карликовым ростом. «Четыре года назад молодой человек обратился в полицию с просьбой о смене места жительства. Он планировал отправиться в Сочи. Внимание привлек крокодил, который находился у него в сумке», — сообщил канал. Тогда полицейские изъяли рептилию, поскольку содержание таких животных в домашних условиях запрещено законом. Крокодила передали специалистам на ферму. Как ранее сообщало URA.RU, полицейские задержали похитителя детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Всего подозреваемый похитил троих сумчатых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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