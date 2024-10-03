Мизулина в Челябинске выступила против уголовной ответственности за квадробику

03 октября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина не сторонник репрессивных мер решения проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Челябинске 3 октября выступила против введения уголовной ответственности для родителей детей, занимающихся квадробикой. При этом, как передает корреспондент URA.RU слова Мизулиной, если ничто другое не поможет, то придется воспользоваться таким инструментом. «Я плохо отношусь к подобным репрессивным мерам. Считаю, что изъятие ребенка из семьи, и тем более уголовная ответственность — это очень крайние и радикальные меры, к которым надо подходить осторожно. Тогда, когда все остальное было испробовано», — передает слова Мизулиной корреспондент URA.RU. Новость по теме В Госдуме предложили наказывать родителей за выгул ребенка на поводке Пока, как считает общественный деятель, государство пустило проблему на самотек. При этом в Госдуме уже обеспокоились трендом. Например, депутат Колунов предложил запретить подобный род занятий. Он отметил, что квадробика пришла в Россию из США. Ровно также как и ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). А значит, ее надо запретить и ввести ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Челябинске 3 октября выступила против введения уголовной ответственности для родителей детей, занимающихся квадробикой. При этом, как передает корреспондент URA.RU слова Мизулиной, если ничто другое не поможет, то придется воспользоваться таким инструментом. «Я плохо отношусь к подобным репрессивным мерам. Считаю, что изъятие ребенка из семьи, и тем более уголовная ответственность — это очень крайние и радикальные меры, к которым надо подходить осторожно. Тогда, когда все остальное было испробовано», — передает слова Мизулиной корреспондент URA.RU. Пока, как считает общественный деятель, государство пустило проблему на самотек. При этом в Госдуме уже обеспокоились трендом. Например, депутат Колунов предложил запретить подобный род занятий. Он отметил, что квадробика пришла в Россию из США. Ровно также как и ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). А значит, ее надо запретить и ввести ответственность.