В Перми запускают оплату проезда в транспорте по Bluetooth

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Власти Перми упрощают оплату проезда в городском общественном транспорте
Власти Перми упрощают оплату проезда в городском общественном транспорте Фото:

В Перми с октября можно будет оплатить проезд в общественном транспорте по Bluetooth. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. По словам чиновника, власти уже протестировали данный способ оплаты на одном из городских маршрутах.

«Мы уже протестировали это (оплату проезда по Bluetooth) решение. Буквально в ближайшие недели мы в промышленную эксплуатацию на одном маршруте это запустим. Жители уже смогут посмотреть, как это будет работать», — сказал Анатолий Путин в интервью «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что в 2025 году пермские трамваи и автобусы оснастят bluetooth-маячками. В дептрансе мэрии уточнили, что благодаря работе приложения «Транспортная карта Пермь», система будет автоматически определять, что человек сел в определенный автобус или трамвай, и ему останется только подтвердить оплату.

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В Перми с октября можно будет оплатить проезд в общественном транспорте по Bluetooth. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. По словам чиновника, власти уже протестировали данный способ оплаты на одном из городских маршрутах. «Мы уже протестировали это (оплату проезда по Bluetooth) решение. Буквально в ближайшие недели мы в промышленную эксплуатацию на одном маршруте это запустим. Жители уже смогут посмотреть, как это будет работать», — сказал Анатолий Путин в интервью «Аргументы и факты». Ранее стало известно, что в 2025 году пермские трамваи и автобусы оснастят bluetooth-маячками. В дептрансе мэрии уточнили, что благодаря работе приложения «Транспортная карта Пермь», система будет автоматически определять, что человек сел в определенный автобус или трамвай, и ему останется только подтвердить оплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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