Челябинская учительница поделилась с Путиным переживаниями о российском образовании

Челябинская учительница задала Путину вопрос о национальной идентичности

03 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признал обоснованность вопроса челябинской учительницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лауреат конкурса «Учитель года России» нынешнего года, учитель русского языка и литературы «Образовательного центра № 2 города Челябинска» Екатерина Румбах приняла участие в диалоге лауреатов конкурса с президентом России Владимиром Путиным. Кадры встречи транслировались в эфире федеральных телеканалов. «В нашу жизнь плотно вошла цифровизация. Нас, учителей-словесников, беспокоит, что такой объем цифры приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности», — поделилась переживаниями Румбах в эфире телеканала «Россия 24». Она задала Путину вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества. Президент признал правоту Румбах о том, что государству необходимо основательно заняться пропагандой чтения. Он сказал, что многое в этом направлении уже делается, и предложил подумать, какие меры нужно предпринять дополнительно. Румбах — уроженка казахстанского города Рудный. С отличием окончила Костанайский госуниверситет, а также магистратуру Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. До 2016 года работала учителем русского языка и литературы в родном городе, затем переехала в Челябинск. С 2017 года работает учителем и замдиректора по научно-методической работе в челябинском «Образовательном центре № 2». Путин в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» — лучшими учителями, директорами и воспитателями страны. Также на встречу были приглашены педагоги — финалисты телепроекта «Классная тема!», который был создан по поручению Путина в 2022 году. Конкурс «Учитель года России» проводится при поддержке Минпросвещения России. Пока названы лауреаты конкурса, победители будут объявлены 5 октября, в международный День учителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лауреат конкурса «Учитель года России» нынешнего года, учитель русского языка и литературы «Образовательного центра № 2 города Челябинска» Екатерина Румбах приняла участие в диалоге лауреатов конкурса с президентом России Владимиром Путиным. Кадры встречи транслировались в эфире федеральных телеканалов. «В нашу жизнь плотно вошла цифровизация. Нас, учителей-словесников, беспокоит, что такой объем цифры приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности», — поделилась переживаниями Румбах в эфире телеканала «Россия 24». Она задала Путину вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества. Президент признал правоту Румбах о том, что государству необходимо основательно заняться пропагандой чтения. Он сказал, что многое в этом направлении уже делается, и предложил подумать, какие меры нужно предпринять дополнительно. Румбах — уроженка казахстанского города Рудный. С отличием окончила Костанайский госуниверситет, а также магистратуру Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. До 2016 года работала учителем русского языка и литературы в родном городе, затем переехала в Челябинск. С 2017 года работает учителем и замдиректора по научно-методической работе в челябинском «Образовательном центре № 2». Путин в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» — лучшими учителями, директорами и воспитателями страны. Также на встречу были приглашены педагоги — финалисты телепроекта «Классная тема!», который был создан по поручению Путина в 2022 году. Конкурс «Учитель года России» проводится при поддержке Минпросвещения России. Пока названы лауреаты конкурса, победители будут объявлены 5 октября, в международный День учителя.