Суд в ХМАО выбрал меру пресечения экс-студенту, напавшему с ножом на педагога

Лангепасский городской суд отправил под арест до декабря Богдана Заяца, обвиняемого в нападении с ножом на преподавателя политехнического колледжа. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Заяца Б.М. на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года», — сообщает telegram-канал. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пациент психдиспансера бросился с ножом на преподавателя колледжа. Следователи возбудили уголовное дело.
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