Суд в ХМАО выбрал меру пресечения экс-студенту, напавшему с ножом на педагога

Суд ХМАО отправил под арест экс-студента, напавшего с ножом на педагога
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Обвиняемый в нападении на педагога в Лангепасском политехническом колледже Богдан Заяц проведет под арестом до 1 декабря
Обвиняемый в нападении на педагога в Лангепасском политехническом колледже Богдан Заяц проведет под арестом до 1 декабря Фото:

Лангепасский городской суд отправил под арест до декабря Богдана Заяца, обвиняемого в нападении с ножом на преподавателя политехнического колледжа. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Заяца Б.М. на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года», — сообщает telegram-канал. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пациент психдиспансера бросился с ножом на преподавателя колледжа. Следователи возбудили уголовное дело.

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Лангепасский городской суд отправил под арест до декабря Богдана Заяца, обвиняемого в нападении с ножом на преподавателя политехнического колледжа. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Заяца Б.М. на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года», — сообщает telegram-канал. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пациент психдиспансера бросился с ножом на преподавателя колледжа. Следователи возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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