Россия укрепит позиции на зарубежных рынках нефти и газа. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 3 октября заявил, что на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в нефтегазовом машиностроении выделят дополнительные средства. Как объяснили URA.RU эксперты, разработки ученых помогут стране добиться энергетического суверенитета и выйти на развивающиеся рынки.
Во вступительном слове на заседании Мишустин акцентировал внимание на поддержке выпуска приоритетной промышленной продукции. «На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для производства востребованной предприятиями продукции будет дополнительно направлен 1 млрд рублей», — сообщил премьер.
По его словам, это позволит поддержать выпуск новой продукции в ключевых отраслях промышленности, в том числе в сфере транспортного и нефтегазового машиностроения. «Рассчитываем, что принятое решение поможет росту в первую очередь инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции», — резюмировал Мишустин.
Российские власти стремятся утвердить позиции на развивающихся рынках, поэтому уделяют особое внимание разработкам в нефтегазовой отрасли, объяснил руководитель «Центра электоральных практик», политолог Сергей Поляков. «У нас на руках огромная доля нефтегазового рынка, но мы осознали, что зависим от импорта оборудования из недружественных стран. Поэтому первая задача — импортозаместить это оборудование. Такими мерами мы добиваемся энергетического суверенитета. Вторая задача — стать конкурентными на других рынках в условиях их масштабного передела», — поделился мнением эксперт.
Научные открытия, на которые делает акцент Мишустин, нужны не только для увеличения экологической безопасности добычи углеводородов, но и для максимизации прибыли. Нефть и газ будут актуальны еще многие десятки лет, поэтому важно при их производстве не навредить природе, отметил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«Исследования в нефтегазовой отрасли позволят экспортировать ресурс с высокой степенью переработки, что увеличит его добавленную стоимость. Россия получит большую экономическую отдачу и прибыль, что, в конечном итоге, повысит уровень жизни самих россиян», — спрогнозировал он.
Россия сможет масштабировать свою нефтегазовую промышленность на экспортные проекты, как только добьется технологической независимости, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. «У нас есть большой потенциал, который позволяет сделать ставку на то, чтобы производить свое», — полагает специалист.
Россия способна в перспективе продавать не только энергоресурсы, но и поставлять сложное дорогостоящее оборудование собственного производства странам, обладающим залежами нефти и газа, уверен эксперт. «Отечественная нефтегазовая промышленность намного мощнее, чем у конкурентов, это позволяет ей проходить серьезную модернизацию уже сейчас, несмотря на санкционное давление», — добавил Митрахович.
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