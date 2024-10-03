Общество Челябинец вошел в тройку лидеров по количеству выигранных в лотерее денег 03 октября 2024 в 23:59 Размер текста - 17 + Челябинец выиграл больше 29 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области вошел в общероссийскую тройку лидеров по количеству выигранных в лотерее денег в сентябре 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Впечатляющие цифры. Один из победителей забрал крупнейший выигрыш месяца — почти 38 млн рублей в „Рапидо Ультра“. На втором месте по величине выигрыша — участник из Нижегородской области, забравший более 36 млн рублей в „Рапидо Про“. А замыкает тройку лидеров победитель из Челябинской области — он выиграл в „Рапидо Про“ чуть более 29 млн рублей», — отмечают в «Столото». Ранее сообщалось, что челябинец не спешил забирать свой крупный выигрыш. Известно, что он купил билет счастливый билет за 300 рублей. При получении выигрыша ему придется отдать на налоги более четырех миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Челябинской области вошел в общероссийскую тройку лидеров по количеству выигранных в лотерее денег в сентябре 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Впечатляющие цифры. Один из победителей забрал крупнейший выигрыш месяца — почти 38 млн рублей в „Рапидо Ультра“. На втором месте по величине выигрыша — участник из Нижегородской области, забравший более 36 млн рублей в „Рапидо Про“. А замыкает тройку лидеров победитель из Челябинской области — он выиграл в „Рапидо Про“ чуть более 29 млн рублей», — отмечают в «Столото». Ранее сообщалось, что челябинец не спешил забирать свой крупный выигрыш. Известно, что он купил билет счастливый билет за 300 рублей. При получении выигрыша ему придется отдать на налоги более четырех миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям