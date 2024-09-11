Челябинец, выигравший в лотерее 29 млн рублей, не спешит забирать деньги

Личность счастливчика пока неизвестна
Житель Челябинской области, выигравший 29 миллионов рублей 9 сентября, еще не объявился. Об этом URA.RU 11 сентября сообщили в пресс-службе «Столото».
«Победитель еще не объявился», — уточнили URA.RU в «Столото». Ранее там уточняли, что у счастливчиков есть порядка трех с половиной лет для получения выигрышей с момента проведения тиража.
Челябинец выиграл 29 миллионов рублей, купив билет «Рапидо» за 300 рублей. Личность победителя пока неизвестна. При получении выигрыша ему придется отдать на налоги более четырех миллионов рублей.
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