03 октября 2024

В Златоусте пожарные отбили у огненной стихии три дома

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Причина пожара в Златоусте устанавливается Фото:

В Златоусте (Челябинская область) пожарные отбили у огненной стихии три дома, находящихся в непосредственной близости от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пламя вспыхнуло на улице 3-я Гурьевская. Специалисты Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона отбили у огненной стихии три дома. Из-за плотной застройки огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники. Причина ЧП устанавливается.

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В Златоусте (Челябинская область) пожарные отбили у огненной стихии три дома, находящихся в непосредственной близости от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Пламя вспыхнуло на улице 3-я Гурьевская. Специалисты Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона отбили у огненной стихии три дома. Из-за плотной застройки огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники. Причина ЧП устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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