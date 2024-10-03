В Златоусте пожарные отбили у огненной стихии три дома

В Златоусте (Челябинская область) пожарные отбили у огненной стихии три дома, находящихся в непосредственной близости от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пламя вспыхнуло на улице 3-я Гурьевская. Специалисты Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона отбили у огненной стихии три дома. Из-за плотной застройки огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники. Причина ЧП устанавливается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!