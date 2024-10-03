Происшествия Пожары В Златоусте пожарные отбили у огненной стихии три дома 03 октября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 + Причина пожара в Златоусте устанавливается Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) пожарные отбили у огненной стихии три дома, находящихся в непосредственной близости от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Пламя вспыхнуло на улице 3-я Гурьевская. Специалисты Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона отбили у огненной стихии три дома. Из-за плотной застройки огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники. Причина ЧП устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте (Челябинская область) пожарные отбили у огненной стихии три дома, находящихся в непосредственной близости от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Пламя вспыхнуло на улице 3-я Гурьевская. Специалисты Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона отбили у огненной стихии три дома. Из-за плотной застройки огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники. Причина ЧП устанавливается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям