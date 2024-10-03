В настоящий момент горит один дом
В Златоусте Челябинской области 3 октября по адресу Гурьевская 3-я загорелись сразу три жилых дома. Об этом сообщается в соцсетях.
«Горят сразу три дома. Загорелись жилые здания по улице Гурьевская 3-я (14-12-6)», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в контакте. Судя по фото, на место уже прибыли спецслужбы. При этом в пресс-службе ГУ МЧС заявили, что в настоящий момент горит только один дом.
Обновлено в 19:58 по уральскому времени:
«В настоящий момент горит один дом. Силы на месте, работают. Есть угроза соседним: плотная застройка», — заявили в пресс-службе.
В настоящий момент горит один дом
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