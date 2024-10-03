03 октября 2024

Блогеру Лерчек предъявили обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогеру Лерчек вменяют махинации с валютой
Блогеру Лерчек вменяют махинации с валютой Фото:

Прокуратура Москвы предъявила обвинения блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру в незаконном выводе валюты на сумму 250 миллионов рублей по подложным документам. Об этом рассказали в самом ведомстве.

«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение», — пишет в своем telegram-канале прокуратура Москвы. Обвинения связаны с валютными махинациями.

Согласно сообщению ведомства, операции с деньгами  проводились под видом продажи интернет-курсов и фитнес-марафонов через контракты с иностранной компанией, при этом деньги перечислялись на счета за границей. В документации, представленной в валютный контроль, содержались недостоверные сведения.

В настоящее время ведется ожидание решения о мере пресечения для обвиняемых. Ночью 3 октября блогеры и соучредитель их компании были задержаны в связи с возбуждением уголовного дела. Следствие рассматривает возможность обращения в суд с ходатайством о домашнем аресте для задержанных.

Ранее Лерчек столкнулась с уголовными делами по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Дела были закрыты после выплаты долга ФНС в размере 504 миллиона рублей.

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Прокуратура Москвы предъявила обвинения блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру в незаконном выводе валюты на сумму 250 миллионов рублей по подложным документам. Об этом рассказали в самом ведомстве. «Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение», — пишет в своем telegram-канале прокуратура Москвы. Обвинения связаны с валютными махинациями. Согласно сообщению ведомства, операции с деньгами  проводились под видом продажи интернет-курсов и фитнес-марафонов через контракты с иностранной компанией, при этом деньги перечислялись на счета за границей. В документации, представленной в валютный контроль, содержались недостоверные сведения. В настоящее время ведется ожидание решения о мере пресечения для обвиняемых. Ночью 3 октября блогеры и соучредитель их компании были задержаны в связи с возбуждением уголовного дела. Следствие рассматривает возможность обращения в суд с ходатайством о домашнем аресте для задержанных. Ранее Лерчек столкнулась с уголовными делами по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Дела были закрыты после выплаты долга ФНС в размере 504 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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