Блогеру Лерчек предъявили обвинения

Прокуратура Москвы предъявила обвинения блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру в незаконном выводе валюты на сумму 250 миллионов рублей по подложным документам. Об этом рассказали в самом ведомстве.
«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение», — пишет в своем telegram-канале прокуратура Москвы. Обвинения связаны с валютными махинациями.
Согласно сообщению ведомства, операции с деньгами проводились под видом продажи интернет-курсов и фитнес-марафонов через контракты с иностранной компанией, при этом деньги перечислялись на счета за границей. В документации, представленной в валютный контроль, содержались недостоверные сведения.
В настоящее время ведется ожидание решения о мере пресечения для обвиняемых. Ночью 3 октября блогеры и соучредитель их компании были задержаны в связи с возбуждением уголовного дела. Следствие рассматривает возможность обращения в суд с ходатайством о домашнем аресте для задержанных.
Ранее Лерчек столкнулась с уголовными делами по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Дела были закрыты после выплаты долга ФНС в размере 504 миллиона рублей.
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