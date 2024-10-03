Почему хищения в больнице Петербурга прогремели на всю Россию: подробности дела

В Петербурге арестованы еще четверо подозреваемых из-за хищений в больнице №20

04 октября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Суд отправил под арест еще четверых фигурантов дела о хищении в больнице Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хищения в больнице №20 Петербурга прогремели на всю Россию. Задержания и аресты фигурантов уголовного дела продолжаются — под стражу отправили еще четверых подозреваемых. Причиненный ущерб бюджету может доходить до одного миллиарда рублей. Как воровались выделяемые на лечение людей бюджетные деньги и кого в этом подозревают — в материале URA.RU. Что произошло и как похищались деньги В городской больнице № 20 Санкт-Петербурга и в администрации Московского района 1 октября прошли массовые обыски, с участием сотрудников Следственного комитета и экономической полиции. В рамках расследования по делу о хищении бюджетных средств были задержаны 36 человек, включая главного врача Татьяну Суровцеву. Согласно материалам дела, во время пандемии коронавируса было похищено 30-50 миллионов рублей. Также установлено, что с 2021 года в больнице № 20 формально числились сотрудники, имеющие родственные связи или являющиеся знакомыми руководства учреждения. Они официально нанимались на должности уборщиков, операторов ЭВМ, водителей, однако фактически своих обязанностей не исполняли. Зарплаты «мертвых душ» получали организаторы и участники преступной схемы. По заявлениям представителя Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и области, ущерб бюджету может составлять до одного миллиарда рублей. Всего в рамках этого уголовного дела правоохранительные органы провели 50 обысков. Они прошли в различных регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области. Из 36 задержанных треть отправлена под арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кто оказался в списках подозреваемых В Санкт-Петербурге аресты по делу о крупном мошенничестве в городской больнице № 20 продолжаются. В среду были избраны меры пресечения девяти лицам, подозреваемым в хищении, а третьего октября под стражей оказались еще четверо. Второго октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел девять ходатайств по мерам пресечения. Восемь человек были арестованы, а один оказался под домашним арестом. Среди арестованных — заместитель главного врача по экономике Наталия Чоха, фиктивно трудоустроенные в больницу лица, включая экономиста Елену Тодурову, уборщика Вадима Косухина, оператора ЭВМ Анну Кудишкину, а также бухгалтера Ксению Косухину. Под стражу взяты главный бухгалтер Ольга Яковлева, начальник отдела кадров Алиса Костенкова, а также Никита Чоха. Ирина Коваль была помещена под домашний арест. Среди арестованных третьего октября оказалась инспектор администрации Московского района Валентина Резникова. Следствие утверждает, что она находилась в дружеских отношениях с руководством больницы и участвовала в фиктивном трудоустройстве как минимум трех человек. Ее задержали первого октября, но обвинения пока не предъявили. Также в числе арестованных третьего октября оказался Вячеслав Яковлев, водитель больницы и муж главного бухгалтера Яковлевой, задержанной ранее. Его подозревают в организации мошеннической схемы, но обвинения пока не предъявлены. В изолятор отправился и Филипп Алексеев, тоже родственник Яковлевой, номинально занимавший должность инженера в больнице, но фактически работающий в другом научном центре. Последним арестованным стала Ирина Кокконен, зарегистрированная в больнице, но фактически безработная. Она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и теперь будет удерживаться под стражей до конца ноября. Следствие предполагает, что руководство больницы вместе с фигурантами организовали схему фиктивного трудоустройства с целью хищения средств. За период с января 2021 года по июнь 2024 года на счета фиктивных сотрудников поступило около 344 миллионов рублей в виде зарплат и премий, которые затем были присвоены организаторами схемы. У главного бухгалтера нашли квартиру в одной из башен в «Москва-Сити» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Интересные факты из биографии фигурантов Суд выявил интересные факты из жизни фигурантов. Например, Анна Кудишкина, фиктивно трудоустроенная на должность оператора ЭВМ, обладает рабочими визами в ОАЭ и США, а также видом на жительство в Греции. Она арендует квартиру в Дубае и владеет счетами в узбекистанских и казахстанских банках. В течение трех лет она провела 655 дней за пределами России. Еще один родственник — Никита Чоха, помимо гражданства России, также обладает эстонским гражданством и рабочей визой в ОАЭ, а также имеет счета в иностранных банках. А Елена Тодурова, фиктивно трудоустроенная в медучреждение на должность экономиста, является гражданкой Израиля. С 2019 по 2024 годы она не жила в России более 960 дней. Также первого октября в Москве при обыске у главных фигурантов была найдена столичная элитная недвижимость и дорогие автомобили, пишет «Фонтанка». Это касается главного бухгалтера и заместителя главного врача по экономике городской больницы № 20. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хищения в больнице №20 Петербурга прогремели на всю Россию. Задержания и аресты фигурантов уголовного дела продолжаются — под стражу отправили еще четверых подозреваемых. Причиненный ущерб бюджету может доходить до одного миллиарда рублей. Как воровались выделяемые на лечение людей бюджетные деньги и кого в этом подозревают — в материале URA.RU. В городской больнице № 20 Санкт-Петербурга и в администрации Московского района 1 октября прошли массовые обыски, с участием сотрудников Следственного комитета и экономической полиции. В рамках расследования по делу о хищении бюджетных средств были задержаны 36 человек, включая главного врача Татьяну Суровцеву. Согласно материалам дела, во время пандемии коронавируса было похищено 30-50 миллионов рублей. Также установлено, что с 2021 года в больнице № 20 формально числились сотрудники, имеющие родственные связи или являющиеся знакомыми руководства учреждения. Они официально нанимались на должности уборщиков, операторов ЭВМ, водителей, однако фактически своих обязанностей не исполняли. Зарплаты «мертвых душ» получали организаторы и участники преступной схемы. По заявлениям представителя Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и области, ущерб бюджету может составлять до одного миллиарда рублей. Всего в рамках этого уголовного дела правоохранительные органы провели 50 обысков. Они прошли в различных регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области. В Санкт-Петербурге аресты по делу о крупном мошенничестве в городской больнице № 20 продолжаются. В среду были избраны меры пресечения девяти лицам, подозреваемым в хищении, а третьего октября под стражей оказались еще четверо. Второго октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел девять ходатайств по мерам пресечения. Восемь человек были арестованы, а один оказался под домашним арестом. Среди арестованных — заместитель главного врача по экономике Наталия Чоха, фиктивно трудоустроенные в больницу лица, включая экономиста Елену Тодурову, уборщика Вадима Косухина, оператора ЭВМ Анну Кудишкину, а также бухгалтера Ксению Косухину. Под стражу взяты главный бухгалтер Ольга Яковлева, начальник отдела кадров Алиса Костенкова, а также Никита Чоха. Ирина Коваль была помещена под домашний арест. Среди арестованных третьего октября оказалась инспектор администрации Московского района Валентина Резникова. Следствие утверждает, что она находилась в дружеских отношениях с руководством больницы и участвовала в фиктивном трудоустройстве как минимум трех человек. Ее задержали первого октября, но обвинения пока не предъявили. Также в числе арестованных третьего октября оказался Вячеслав Яковлев, водитель больницы и муж главного бухгалтера Яковлевой, задержанной ранее. Его подозревают в организации мошеннической схемы, но обвинения пока не предъявлены. В изолятор отправился и Филипп Алексеев, тоже родственник Яковлевой, номинально занимавший должность инженера в больнице, но фактически работающий в другом научном центре. Последним арестованным стала Ирина Кокконен, зарегистрированная в больнице, но фактически безработная. Она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и теперь будет удерживаться под стражей до конца ноября. Следствие предполагает, что руководство больницы вместе с фигурантами организовали схему фиктивного трудоустройства с целью хищения средств. За период с января 2021 года по июнь 2024 года на счета фиктивных сотрудников поступило около 344 миллионов рублей в виде зарплат и премий, которые затем были присвоены организаторами схемы. Суд выявил интересные факты из жизни фигурантов. Например, Анна Кудишкина, фиктивно трудоустроенная на должность оператора ЭВМ, обладает рабочими визами в ОАЭ и США, а также видом на жительство в Греции. Она арендует квартиру в Дубае и владеет счетами в узбекистанских и казахстанских банках. В течение трех лет она провела 655 дней за пределами России. Еще один родственник — Никита Чоха, помимо гражданства России, также обладает эстонским гражданством и рабочей визой в ОАЭ, а также имеет счета в иностранных банках. А Елена Тодурова, фиктивно трудоустроенная в медучреждение на должность экономиста, является гражданкой Израиля. С 2019 по 2024 годы она не жила в России более 960 дней. Также первого октября в Москве при обыске у главных фигурантов была найдена столичная элитная недвижимость и дорогие автомобили, пишет «Фонтанка». Это касается главного бухгалтера и заместителя главного врача по экономике городской больницы № 20.