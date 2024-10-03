В Петербурге арестовали четырех человек по делу о масштабных хищениях в больнице

В Санкт-Петербурге четверых подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20 поместили под стражу. Куйбышевский районный суд принял соответствующее решение по ходатайству следствия и при поддержке прокуратуры, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении... подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайства», — сказали в пресс-службе ТАСС. Сообщается, что в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Заместителя главного врача городской больницы №20 в Санкт-Петербурге Наталию Чоху ранее арестовали по подозрению в участии в многомиллионном мошенничестве. В рамках следствия было установлено, что замглавврач, предположительно, фиктивно оформляла на работу сотрудников и присваивала себе бюджетные средства. По данным следствия, Чоха приобрела квартиру за 50 миллионов рублей, а общая сумма похищенных средств составила примерно 344 миллиона рублей.
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