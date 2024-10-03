03 октября 2024

Полпред Жога заехал переночевать в резиденцию-дворец в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о назначении Артема Жоги был обнародован в ночь на 3 октября Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в свою резиденцию-дворец на ул. Добролюбова в Екатеринбурге. По данным URA.RU, как минимум первую ночь на уральской земле он проведет именно там.

Кортеж Жоги промчался из Кольцово в центр города. Видео, как это было, с агентством поделился читатель. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале полпредства, встречал Жогу в аэропорту замполпреда Александр Калиберда (пережил уже нескольких руководителей). Жога прилетел бортом «Уральских авиалиний» в 00:50.

Уже в первой половине дня 4 октября он познакомится с уральскими губернаторами. А потом, возможно, съездит на выставку 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет работать федеральный министр строительства Ирек Файзуллин.

О назначении Жоги полпредом было объявлено накануне ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что Жога прилетит в Екатеринбург в первой половине дня 3 октября, но планы скорректировались. До позднего вечера у него были встречи в Москве. Что известно о новом уральском полпреде — в материале URA.RU.

Жилая зона резиденции расположена в домике слева, ею пользовались не все представители главы государства
Жилая зона резиденции расположена в домике слева, ею пользовались не все представители главы государства
Фото:
Артема Жогу в аэропорту встречал Александр Калиберда
Артема Жогу в аэропорту встречал Александр Калиберда
Фото:

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Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в свою резиденцию-дворец на ул. Добролюбова в Екатеринбурге. По данным URA.RU, как минимум первую ночь на уральской земле он проведет именно там. Кортеж Жоги промчался из Кольцово в центр города. Видео, как это было, с агентством поделился читатель. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале полпредства, встречал Жогу в аэропорту замполпреда Александр Калиберда (пережил уже нескольких руководителей). Жога прилетел бортом «Уральских авиалиний» в 00:50. Уже в первой половине дня 4 октября он познакомится с уральскими губернаторами. А потом, возможно, съездит на выставку 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет работать федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. О назначении Жоги полпредом было объявлено накануне ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что Жога прилетит в Екатеринбург в первой половине дня 3 октября, но планы скорректировались. До позднего вечера у него были встречи в Москве. Что известно о новом уральском полпреде — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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