Полпред Жога заехал переночевать в резиденцию-дворец в центре Екатеринбурга. Фото, видео

04 октября 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Указ о назначении Артема Жоги был обнародован в ночь на 3 октября Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в свою резиденцию-дворец на ул. Добролюбова в Екатеринбурге. По данным URA.RU, как минимум первую ночь на уральской земле он проведет именно там. Кортеж Жоги промчался из Кольцово в центр города. Видео, как это было, с агентством поделился читатель. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале полпредства, встречал Жогу в аэропорту замполпреда Александр Калиберда (пережил уже нескольких руководителей). Жога прилетел бортом «Уральских авиалиний» в 00:50. Уже в первой половине дня 4 октября он познакомится с уральскими губернаторами. А потом, возможно, съездит на выставку 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет работать федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. О назначении Жоги полпредом было объявлено накануне ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что Жога прилетит в Екатеринбург в первой половине дня 3 октября, но планы скорректировались. До позднего вечера у него были встречи в Москве. Что известно о новом уральском полпреде — в материале URA.RU. Жилая зона резиденции расположена в домике слева, ею пользовались не все представители главы государства Фото: URA.RU Артема Жогу в аэропорту встречал Александр Калиберда Фото: пресс-служба полпредства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в свою резиденцию-дворец на ул. Добролюбова в Екатеринбурге. По данным URA.RU, как минимум первую ночь на уральской земле он проведет именно там. Кортеж Жоги промчался из Кольцово в центр города. Видео, как это было, с агентством поделился читатель. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале полпредства, встречал Жогу в аэропорту замполпреда Александр Калиберда (пережил уже нескольких руководителей). Жога прилетел бортом «Уральских авиалиний» в 00:50. Уже в первой половине дня 4 октября он познакомится с уральскими губернаторами. А потом, возможно, съездит на выставку 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет работать федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. О назначении Жоги полпредом было объявлено накануне ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что Жога прилетит в Екатеринбург в первой половине дня 3 октября, но планы скорректировались. До позднего вечера у него были встречи в Москве. Что известно о новом уральском полпреде — в материале URA.RU.