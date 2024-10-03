03 октября 2024

Появились кадры разгрома колонны ВСУ под Курском при помощи российских БТР

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Российские БТР уничтожили колонну ВСУ под Курском
Российские БТР уничтожили колонну ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота России на бронетранспортерах разбили колонну техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» и опубликовали видео.

«2 БТРа морпехов против колонны из 19 единиц НАТОвской техники — эпичное сражение на Курском фронте. Бойцы 810-й бригады встретили огнем колонну техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в тыл армии России», — написали военкоры и приложили к публикации кадры, на которых представлена работа ВС РФ по уничтожению противника.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.

Ранее военкоры показали кадры попытки прорыва ВСУ возле курского села Медвежье. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. ВСУ задействовали инженерную машину, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными.

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Морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота России на бронетранспортерах разбили колонну техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» и опубликовали видео. «2 БТРа морпехов против колонны из 19 единиц НАТОвской техники — эпичное сражение на Курском фронте. Бойцы 810-й бригады встретили огнем колонну техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в тыл армии России», — написали военкоры и приложили к публикации кадры, на которых представлена работа ВС РФ по уничтожению противника. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается. Ранее военкоры показали кадры попытки прорыва ВСУ возле курского села Медвежье. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. ВСУ задействовали инженерную машину, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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