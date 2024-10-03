Появились кадры разгрома колонны ВСУ под Курском при помощи российских БТР

Морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота России на бронетранспортерах разбили колонну техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» и опубликовали видео.
«2 БТРа морпехов против колонны из 19 единиц НАТОвской техники — эпичное сражение на Курском фронте. Бойцы 810-й бригады встретили огнем колонну техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в тыл армии России», — написали военкоры и приложили к публикации кадры, на которых представлена работа ВС РФ по уничтожению противника.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.
Ранее военкоры показали кадры попытки прорыва ВСУ возле курского села Медвежье. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. ВСУ задействовали инженерную машину, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными.
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