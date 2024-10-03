03 октября 2024

СК РФ проверит случаи похищения пенсионеров для работы на стройках

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Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по итогам проверок
Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по итогам проверок Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по случаям похищения пожилых людей, которых, по сообщениям СМИ, использовали в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве. Предполагается, что такие ситуации заметили в нескольких регионах страны, включая Москву, Краснодарский край, Дагестан и Адыгею.

«Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам», — передает ТАСС сообщение пресс-службы СК РФ. Бастрыкин также распорядился предоставить ему доклад по итогам проверок.

Ранее стало известно, какое поручение дал глава СК по итогам совещания с главами региональных управлений ведомства. Бастрыкин распорядился проанализировать ситуацию с преступностью среди мигрантов. Одним из пунктов в поручении было предотвратить бегство совершивших преступление за границу.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по случаям похищения пожилых людей, которых, по сообщениям СМИ, использовали в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве. Предполагается, что такие ситуации заметили в нескольких регионах страны, включая Москву, Краснодарский край, Дагестан и Адыгею. «Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам», — передает ТАСС сообщение пресс-службы СК РФ. Бастрыкин также распорядился предоставить ему доклад по итогам проверок. Ранее стало известно, какое поручение дал глава СК по итогам совещания с главами региональных управлений ведомства. Бастрыкин распорядился проанализировать ситуацию с преступностью среди мигрантов. Одним из пунктов в поручении было предотвратить бегство совершивших преступление за границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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