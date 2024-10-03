Россия обогнала по поставкам газа в Европу одного из ключевых игроков

По итогам третьего квартала Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз, достигнув за последние девять кварталов рекордной доли рынка. Об этом свидетельствует анализ данных от компании Bruegel.
«Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. При этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка», — передает РИА Новости результат анализа.
В течение этого периода Россия экспортировала в ЕС 13,3 миллиардов кубометров газа, которые в основном поставлялись по трубопроводам. Доля России на европейском рынке газа возросла до 19,4%, что является максимальным значением со второго квартала 2022 года.
В то же время поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом квартале снизились на 6% по сравнению с предыдущим периодом, составив 4,7 миллиарда кубометров. Они, однако, остаются на 21% выше по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
Соединенные Штаты, напротив, значительно уменьшили объемы поставок СПГ в Евросоюз — на 25% за квартал и на 33% за год, до 9,5 миллиардов кубометров. Это вынудило их уступить России и опуститься на третье место среди основных поставщиков.
Лидером на рынке экспорта газа в Евросоюз по-прежнему остается Норвегия, хотя и она показала снижение объемов поставок на 9% за квартал — до 21,7 миллиарда кубометров. Среди других значимых поставщиков — Алжир, сокративший поставки на 19%, и Великобритания, нарастившая их на 40%.
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