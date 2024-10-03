03 октября 2024

В Воронежской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

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После падения БПЛА пострадавших нет
После падения БПЛА пострадавших нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, вызвав возгорание пустой цистерны. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны», — написал глава региона в telegram-канале.

Масштаб пожара после инцидента не уточняется, однако, по данным губернатора, жертв и пострадавших нет. На место события оперативно прибыли пожарные бригады, которые приступили к ликвидации возгорания.

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В Воронежской области после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, вызвав возгорание пустой цистерны. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны», — написал глава региона в telegram-канале. Масштаб пожара после инцидента не уточняется, однако, по данным губернатора, жертв и пострадавших нет. На место события оперативно прибыли пожарные бригады, которые приступили к ликвидации возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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