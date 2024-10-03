В Воронежской области после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, вызвав возгорание пустой цистерны. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны», — написал глава региона в telegram-канале.
Масштаб пожара после инцидента не уточняется, однако, по данным губернатора, жертв и пострадавших нет. На место события оперативно прибыли пожарные бригады, которые приступили к ликвидации возгорания.
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