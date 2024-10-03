03 октября 2024

В ГД внесут проект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителям хотят создать более комфортные условия работы
Учителям хотят создать более комфортные условия работы Фото:

В России предложили законопроект, призванный укрепить защиту чести и достоинства педагогов. Документ предусматривает внесение изменений в закон об образовании, предлагается дать педагогам право на компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений.

«Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: „защита чести и достоинства педагогического работника“; часть 3.1. статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания: „4) требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений“, — заявлено в проекте закона, который предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Содержание документа приводит РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях расширения доступности образования вероятность нарушения профессионального и личного пространства педагогов растет. Законопроект нацелен на создание нормативной базы для защиты педагогических работников, что, по мнению автора, повысит их социальный статус и защитит от недобросовестной критики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предложили законопроект, призванный укрепить защиту чести и достоинства педагогов. Документ предусматривает внесение изменений в закон об образовании, предлагается дать педагогам право на компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений. «Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: „защита чести и достоинства педагогического работника“; часть 3.1. статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания: „4) требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений“, — заявлено в проекте закона, который предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Содержание документа приводит РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях расширения доступности образования вероятность нарушения профессионального и личного пространства педагогов растет. Законопроект нацелен на создание нормативной базы для защиты педагогических работников, что, по мнению автора, повысит их социальный статус и защитит от недобросовестной критики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...