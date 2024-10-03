В ГД внесут проект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда

В России предложили законопроект, призванный укрепить защиту чести и достоинства педагогов. Документ предусматривает внесение изменений в закон об образовании, предлагается дать педагогам право на компенсацию морального вреда за распространение порочащих сведений.
«Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: „защита чести и достоинства педагогического работника“; часть 3.1. статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания: „4) требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений“, — заявлено в проекте закона, который предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Содержание документа приводит РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях расширения доступности образования вероятность нарушения профессионального и личного пространства педагогов растет. Законопроект нацелен на создание нормативной базы для защиты педагогических работников, что, по мнению автора, повысит их социальный статус и защитит от недобросовестной критики.
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