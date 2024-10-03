03 октября 2024

Челябинский замкомполка Гагарин показал кадры с освобожденного Угледара

Челябинский замкомполка Гагарин: в Угледаре применили новую военную тактику
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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
«Ангел» поблагодарил командование за успешную операцию в Угледаре Фото:
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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех.

«Наше командование провернуло такую операцию! Надо отдать должное нашим генералам, они разработали новую методику, новые тактические боевые действия, которые приносят успех», — рассказал «Ангел» на видео в Угледаре, которое опубликовал telegram-канал «Карнаухов».

Командир отметил, что успех у армии РФ «идет семимильными шагами по всей линии фронта». По его словам, он чувствует «скорый конец войны и осталось немного». При этом «Ангел» добавил, что российские бойцы ощущают полную поддержку местного населения, которое устало от правления нацистских бригад ВСУ.

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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех. «Наше командование провернуло такую операцию! Надо отдать должное нашим генералам, они разработали новую методику, новые тактические боевые действия, которые приносят успех», — рассказал «Ангел» на видео в Угледаре, которое опубликовал telegram-канал «Карнаухов». Командир отметил, что успех у армии РФ «идет семимильными шагами по всей линии фронта». По его словам, он чувствует «скорый конец войны и осталось немного». При этом «Ангел» добавил, что российские бойцы ощущают полную поддержку местного населения, которое устало от правления нацистских бригад ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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