Армия и оружие Челябинский замкомполка Гагарин показал кадры с освобожденного Угледара Челябинский замкомполка Гагарин: в Угледаре применили новую военную тактику 04 октября 2024 в 06:46 Размер текста - 17 + «Ангел» поблагодарил командование за успешную операцию в Угледаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех. «Наше командование провернуло такую операцию! Надо отдать должное нашим генералам, они разработали новую методику, новые тактические боевые действия, которые приносят успех», — рассказал «Ангел» на видео в Угледаре, которое опубликовал telegram-канал «Карнаухов». Командир отметил, что успех у армии РФ «идет семимильными шагами по всей линии фронта». По его словам, он чувствует «скорый конец войны и осталось немного». При этом «Ангел» добавил, что российские бойцы ощущают полную поддержку местного населения, которое устало от правления нацистских бригад ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех. «Наше командование провернуло такую операцию! Надо отдать должное нашим генералам, они разработали новую методику, новые тактические боевые действия, которые приносят успех», — рассказал «Ангел» на видео в Угледаре, которое опубликовал telegram-канал «Карнаухов». Командир отметил, что успех у армии РФ «идет семимильными шагами по всей линии фронта». По его словам, он чувствует «скорый конец войны и осталось немного». При этом «Ангел» добавил, что российские бойцы ощущают полную поддержку местного населения, которое устало от правления нацистских бригад ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям