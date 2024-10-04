В деле о бронежилетах для Минобороны появились новые аресты

РИАН: по делу о поставках бронежилетов для МО арестовали имущество фигурантов
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Поезд Минобороны «Сила в правде». Екатеринбург , бронежилет, каска, автомат, оружие, обмундирование
По делу о поставках некачественных бронежилетов арестовано имущество родственников фигурантов Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Московский суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке Минобороны РФ некачественных бронежилетов. В числе арестованного имущества — квартира площадью в 50 квадратных метров, земельный участок и другие объекты. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.

«Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Из него следует, что были арестованы несколько жилых помещений, земельные участки, автомобили и другие объекты недвижимости.

Также сообщалось, что по делу о поставках некачественных бронежилетов в ходе обысков были изъяты наличные денежные средства. По данному уголовному делу ранее были арестованы представители компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии.

Компания заключила контракт с военным ведомством РФ, однако их продукция не соответствовала условиям контракта. Соответствующий ущерб составил около 2,4 млрд рублей. Следствие продлено до января, передает RT. Ранее сообщалось, что в деле появятся новые фигуранты, сообщает «Национальная служба новостей».

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Московский суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке Минобороны РФ некачественных бронежилетов. В числе арестованного имущества — квартира площадью в 50 квадратных метров, земельный участок и другие объекты. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах. «Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Из него следует, что были арестованы несколько жилых помещений, земельные участки, автомобили и другие объекты недвижимости. Также сообщалось, что по делу о поставках некачественных бронежилетов в ходе обысков были изъяты наличные денежные средства. По данному уголовному делу ранее были арестованы представители компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Компания заключила контракт с военным ведомством РФ, однако их продукция не соответствовала условиям контракта. Соответствующий ущерб составил около 2,4 млрд рублей. Следствие продлено до января, передает RT. Ранее сообщалось, что в деле появятся новые фигуранты, сообщает «Национальная служба новостей».
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