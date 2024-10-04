Россиян предупредили о завозе нового смертельного вируса в страну

Эпидемиолог Онищенко: завоз лихорадки Марбург в РФ — не исключен

04 октября 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Российских врачей надо готовить к распространению лихорадки Марбург, заявил академик Геннадий Онищенко Фото: Илья Московец © URA.RU Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России лихорадки Марбург. Это вирусное заболевание характеризуется высокой летальностью, причем вакцинны от него в настоящий момент не существует. «Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный. Наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что профилактику необходимо организовывать на уровне областных центров. Нужно сделать так, чтобы врачи потенциально могли определить лихорадку Марбург до того, как она начнет распространяться. Лихорадка Марбург негативно воздействует на нервную систему, поражает печень, желудочно-кишечный тракт и имеет ряд других симптомов. В целом отмечается высокая летальность при заражении вирусом. При этом специального лечения как такового сейчас не существует. Вспышки Марбурга регулярно происходят в Африке, вызывая серьезные эпидемии. За последние двадцать лет они привели к смерти более 11 тысяч человек в Либерии и соседних странах. В феврале ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности распространения в России лихорадки Марбург. Это вирусное заболевание характеризуется высокой летальностью, причем вакцинны от него в настоящий момент не существует. «Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный. Наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что профилактику необходимо организовывать на уровне областных центров. Нужно сделать так, чтобы врачи потенциально могли определить лихорадку Марбург до того, как она начнет распространяться. Лихорадка Марбург негативно воздействует на нервную систему, поражает печень, желудочно-кишечный тракт и имеет ряд других симптомов. В целом отмечается высокая летальность при заражении вирусом. При этом специального лечения как такового сейчас не существует. Вспышки Марбурга регулярно происходят в Африке, вызывая серьезные эпидемии. За последние двадцать лет они привели к смерти более 11 тысяч человек в Либерии и соседних странах. В феврале ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, передает RT.