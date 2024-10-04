Косатки уплыли в открытое море после спасения (архивное фото)Фото: Michael Weberberger/Global Look Press
Косаткам, которые застряли в отливе на Камчатке после ухода с мели, удалось спастись. Они вышли в открытое море, рассказали в МЧС.
«Косаткам удалось выйти в открытое море», — сообщает МЧС в telegram-канале. Там же опубликовали кадры освобождения животных.
Ранее стало известно, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана, сообщал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Из-за покрытого илом дна техника не могла добраться к месту происшествия.
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Косаткам, которые застряли в отливе на Камчатке после ухода с мели, удалось спастись. Они вышли в открытое море, рассказали в МЧС. «Косаткам удалось выйти в открытое море», — сообщает МЧС в telegram-канале. Там же опубликовали кадры освобождения животных. Ранее стало известно, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана, сообщал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Из-за покрытого илом дна техника не могла добраться к месту происшествия.