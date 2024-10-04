Косаткам, застрявшим на Камчатке, удалось выйти в море. Видео

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Косатки уплыли в открытое море после спасения (архивное фото) Фото:

Косаткам, которые застряли в отливе на Камчатке после ухода с мели, удалось спастись. Они вышли в открытое море, рассказали в МЧС.

«Косаткам удалось выйти в открытое море», — сообщает МЧС в telegram-канале. Там же опубликовали кадры освобождения животных.

Ранее стало известно, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана, сообщал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Из-за покрытого илом дна техника не могла добраться к месту происшествия.

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Косаткам, которые застряли в отливе на Камчатке после ухода с мели, удалось спастись. Они вышли в открытое море, рассказали в МЧС. «Косаткам удалось выйти в открытое море», — сообщает МЧС в telegram-канале. Там же опубликовали кадры освобождения животных. Ранее стало известно, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана, сообщал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Из-за покрытого илом дна техника не могла добраться к месту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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