Тренера из Мурманска обвинили в домогательствах

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В Мурманске против тренера по самбо возбудили дело о домогательствах Фото:

В Мурманске тренера по самбо обвинили в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Девочка заявила, что мужчина на протяжении нескольких лет проводил с ней и другими подопечными сеансы эротического массажа.

«Тренер Андрей предложил сделать на тот момент 13-летной девочке расслабляющий массаж, для чего попросил раздеться. Он трогал ее за грудь, ягодицы и паховую область. Подобные действия он совершал и с другими школьницами», — сообщила мать подростка изданию LIFE.ru. По словам женщины, тренер убедил своих воспитанников в том, что это «спортивный массаж».

Педагога задержали на спортивных сборах в Геленджике, сейчас этапируют в Мурманск. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Коллеги и другие ученики тренера не согласны с обвинениями. Они считают, что мужчину оклеветали.

Ранее тренеры из Екатеринбурга пожаловались на опасения быть обвиненными в домогательствах. Они сослались на давление родителей.

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В Мурманске тренера по самбо обвинили в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Девочка заявила, что мужчина на протяжении нескольких лет проводил с ней и другими подопечными сеансы эротического массажа. «Тренер Андрей предложил сделать на тот момент 13-летной девочке расслабляющий массаж, для чего попросил раздеться. Он трогал ее за грудь, ягодицы и паховую область. Подобные действия он совершал и с другими школьницами», — сообщила мать подростка изданию LIFE.ru. По словам женщины, тренер убедил своих воспитанников в том, что это «спортивный массаж». Педагога задержали на спортивных сборах в Геленджике, сейчас этапируют в Мурманск. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Коллеги и другие ученики тренера не согласны с обвинениями. Они считают, что мужчину оклеветали. Ранее тренеры из Екатеринбурга пожаловались на опасения быть обвиненными в домогательствах. Они сослались на давление родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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