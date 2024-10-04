Тренера из Мурманска обвинили в домогательствах

04 октября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

В Мурманске против тренера по самбо возбудили дело о домогательствах Фото: Илья Московец © URA.RU В Мурманске тренера по самбо обвинили в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Девочка заявила, что мужчина на протяжении нескольких лет проводил с ней и другими подопечными сеансы эротического массажа. «Тренер Андрей предложил сделать на тот момент 13-летной девочке расслабляющий массаж, для чего попросил раздеться. Он трогал ее за грудь, ягодицы и паховую область. Подобные действия он совершал и с другими школьницами», — сообщила мать подростка изданию LIFE.ru . По словам женщины, тренер убедил своих воспитанников в том, что это «спортивный массаж». Педагога задержали на спортивных сборах в Геленджике, сейчас этапируют в Мурманск. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Коллеги и другие ученики тренера не согласны с обвинениями. Они считают, что мужчину оклеветали. Ранее тренеры из Екатеринбурга пожаловались на опасения быть обвиненными в домогательствах. Они сослались на давление родителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мурманске тренера по самбо обвинили в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Девочка заявила, что мужчина на протяжении нескольких лет проводил с ней и другими подопечными сеансы эротического массажа. «Тренер Андрей предложил сделать на тот момент 13-летной девочке расслабляющий массаж, для чего попросил раздеться. Он трогал ее за грудь, ягодицы и паховую область. Подобные действия он совершал и с другими школьницами», — сообщила мать подростка изданию LIFE.ru. По словам женщины, тренер убедил своих воспитанников в том, что это «спортивный массаж». Педагога задержали на спортивных сборах в Геленджике, сейчас этапируют в Мурманск. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Коллеги и другие ученики тренера не согласны с обвинениями. Они считают, что мужчину оклеветали. Ранее тренеры из Екатеринбурга пожаловались на опасения быть обвиненными в домогательствах. Они сослались на давление родителей.